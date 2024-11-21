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الرياضة

تمديد رعاية منتخب السلة

تمديد رعاية منتخب السلة
21 نوفمبر 2024 19:12

 
علي معالي (دبي)

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أعلن اتحاد كرة السلة عن تمديد حق رعاية شركة سماشي للرياضة للمنتخب الوطني، وذلك في مؤتمر صحفي عُقد بمقر الاتحاد في دبي، بحضور عبداللطيف الفردان، نائب رئيس الاتحاد، وريتشارد المدير التنفيذي لشركة سماشي، وعلي الأميري، وفريد القيواني عضوي مجلس الإدارة.
عبر عبداللطيف الفردان عن سعادته بتمديد حق الرعاية مع شركة سماشي، مؤكداً على دورها الإيجابي خلال موسمها الأول، وما أثمر عن إيجابيات كثيرة للعبة في الأندية كافة.
وقال: «تقوم شركة سماشي عبر قنوات البث الخاصة بها بنقل كل مباريات الدوري المحلية عبر كاميرات خاصة بها في ملاعبنا، وبالتالي يمكن لعشاق السلة ليس في الإمارات فقط، بل في المنطقة بمتابعة مبارياتنا، وهو تطور كبير لم يكن موجوداً من قبل».
ووجه الفردان لشركة سماشي على دورها في نشر اللعبة والدوري المحلي بهذه الطريقة، وأيضاً دورها المنتظر في حال تأهل منتخبنا إلى نهائيات كأس آسيا 2025 في السعودية، حيث تقوم الشركة بعمل فيلم وثائقي عن اللعبة، وهو تأريخ متميز للعبة بشكل عام».
من جانبه، أشاد ريتشارد بالتعاون المثمر مع اتحاد السلة، مؤكداً قناعتهم التامة بهذه الاتفاقية التي تمتد لعام جديد، وقال: «نتمنى أن تسهم سماشي في تألق السلة الإماراتية، وفي حال التأهل لكأس آسيا سيتم عمل فيلم وثائقي عن اللعبة، وسعادتنا كبيرة بما تم إنجازه في الموسم المنتهي من حق الرعاية».

الإمارات
دبي
كرة السلة
عبداللطيف الفردان
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