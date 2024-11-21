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الرياضة

الفجيرة تستضيف مونديال «إكس كات» وتأهيل الموتوسيرف»

الفجيرة تستضيف مونديال «إكس كات» وتأهيل الموتوسيرف»
21 نوفمبر 2024 19:34

الفجيرة (وام)

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يستضيف نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» مطلع فبراير 2025، والجولة التاهيلية من سباق الموتوسيرف من 21 إلى 23 من الشهر نفسه.
وأكد أحمد إبراهيم المدير العام للنادي، وجود تعاون وتنسيق مستمر مع الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، لاستضافة وتنظيم البطولات العالمية، موضحاً أن الجولة التأهيلية لسباق الموتوسيرف تُقام للمرة الأولى في الإمارات والمنطقة، ومؤهلة لنهائيات دورة الألعاب العالمية في الصين في أغسطس 2025.
وأوضح أن النجاح الذي حققه النادي في استضافة بطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك 2024«، فى نسختها الـ 11 والمؤهلة لبطولة العالم في كوستاريكا 2025، يؤكد ريادته وسمعته الدولية المرموقة، إضافة إلى أن البطولة رسخت القيم الإنسانية من خلال بيع الأسماك وتخصيص ريعها للجمعيات الخيرية.
ونوه إلى أن الاتحاد الدولي للرياضات البحرية أثنى خلال اجتماعات الجمعية العمومية الأخيرة في هولندا، على جهود دولة الإمارات وحكومة الفجيرة في دعم وتطوير رياضة الزوارق السريعة العالمية، مشيراً إلى حرصه، من خلال عمله رئيساً لبرنامج تطوير الشباب بالاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وعضويته في لجنتي الزوارق السريعة «كومينوف»، وفورمولا المستقبل، والمكتب التنفيذي، على تبني أفضل الممارسات التطويرية.

الإمارات
الفجيرة
الزوارق السريعة
إكس كات
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