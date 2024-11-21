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الرياضة

«ياس هيت» تعلن تشكيلة «الفورمولا-4»

«ياس هيت» تعلن تشكيلة «الفورمولا-4»
21 نوفمبر 2024 19:37

 
أبوظبي (الاتحاد)

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كشفت أكاديمية ياس هيت للسباقات رسمياً عن تشكيلة سائقيها في الفريق المشارك في بطولة «الفورمولا-4» الشرق الأوسط لموسم 2024-2025، وأعلنت عن انضمام السائقين الشابين آدم الأزهري وأوجست رايبر، مؤكدة التزامها المستمر في تطوير رياضة السيارات في الإمارات وفق أعلى المعايير وتعزيز قدرات السائقين الشباب وصقل مواهبهم للمنافسة على الساحة العالمية، بما يعزز مكانة الدولة وأبوظبي باعتبارها وجهة رئيسة ومركزاً لرياضة السيارات.
ويعتمد فريق مجموعة من أحدث التقنيات لاستكشاف المواهب في عالم السيارات، يما يمكنه من تحديد المواهب الواعدة في الرياضة، كما يستخدم فريق ياس هيت للسباقات أجهزة المحاكاة وأدوات تحليل الأداء المتطورة المعتمدة والمستقدمة من منهجيات «الفورمولا-1» للعمل على تقييم مؤشرات لأداء الرئيسة، مثل سرعة تجاوز المنعطفات وثبات الأداء لاكتشف المواهب الكامنة، وبالعمل على تطبيق هذه الرؤية نجح فريق ياس هيت للسباقات في اختيار وتجنيد اثنين من أعلى السائقين تصنيفًا لتمثيل الفريق الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له.
وينضم الثنائي إلى قائمة من السائقين الشباب الذين سبق لهم تمثيل ياس هيل للسباقات، فما في ذلك سفراء الفريق المتميزين آمنة وحمدة القبيسي، وراشد الظاهري، إلى جانب كيانو الأزهري، خريج أكاديمية ياس هيت وصاحب المركز الثاني في بطولة «الفورمولا-4» إسبانيا لعام 2024، وتشارك السائقتان الإماراتيتان آمنة وحمدة القبيسي في سلسلة أكاديمية «الفورمولا-1»، حيث تلهمان أعداداً واسعة من الفتيان والفتيات في مختلف أنحاء العالم لدخول عالم السباقات، فيما يستعد راشد الظاهري لخوض غمار بطولة فورمولا الإقليمية بعد موسمين ناجحين في «الفورمولا-4» إيطاليا و«الفورمولا-4» الإمارات.

الإمارات
أبوظبي
الفورمولا
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