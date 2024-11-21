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الرياضة

حصاد مبابي مع ريال مدريد في 100 يوم

حصاد مبابي مع ريال مدريد في 100 يوم
21 نوفمبر 2024 19:59

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يمر اليوم «الخميس» 100 يوم على ارتداء الفرنسي كيليان مبابي قميص ريال مدريد، منذ انتقاله في صفقة مجانية إلى صفوف «الملكي» الصيف الماضي.
وسجل مبابي الظهور الأول مع الريال، بالحصول على لقب كأس السوبر الأوروبي، بعد تسجيل الهدف الثاني للملكي داخل شباك أتالانتا في اللقاء الذي انتهى بفوز العملاق الإسباني بثنائية، والتتويج باللقب القاري للمرة السادسة في تاريخه.
لكن بعد البداية الرائعة مع الريال في كأس السوبر الأوروبي، لم يقدم مبابي الأداء المتوقع مع «الميرنجي» حتى الآن، ولم يكن الحاسم في المباريات محلياً وأوروبياً مع زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور.
شارك مبابي في 11 مباراة مع ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، وأحرز 6 أهداف بمعدل 0.55 هدف للقاء الواحد وقدم تمريرة حاسمة.
وأحرز الدولي الفرنسي هدفاً من 4 مواجهات بقميص ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، ووقع على تمريرة حاسمة واحدة.
ورغم الأرقام المتواضعة لمبابي مع «الريال»، تثق إدارة الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز، والجهاز الفني بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي في قدرات وإمكانيات اللاعب مستقبلاً مع «الميرنجي».
ويرتبط مبابي بعقد مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2029.

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