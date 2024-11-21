ميلان يحتفل بـ 125 عاماً بطائرات الدرون في دبي



دبي (الاتحاد)

احتفل نادي إيه سي ميلان بالذكرى السنوية الأولى لافتتاح «كازا ميلان دبي»، وهو مقر النادي في الإمارات، بالتزامن مع احتفال النادي بمرور 125 عاماً على تأسيسه، بعرض طائرات الدرون، بالتعاون مع شركة سايبر درون، ليضيء سماء دبي بأبرز الرموز المتميزة، مثل شعار النادي الشهير، والقميص الأحمر والأسود، والرقم 125.

وقال مايكل أوتلي، المدير التجاري للنادي: «إن الذكرى السنوية الأولى لافتتاح كازا ميلان دبي هي إنجاز استثنائي للنادي، الأمر الذي يعكس التزام إيه سي ميلان الراسخ تجاه المشجعين والشركاء في منطقة الشرق الأوسط.

وعلى مدار العام الماضي، كان كازا ميلان دبي مركزاً رئيساً لعملياتنا في المنطقة ودليلاً مهماً على التوسع العالمي للنادي، بالإضافة إلى دوره المحوري في تعزيز فرص التعاون، وتمكين العلاقات التي تدعم حضورنا في هذه السوق الحيوية».

وفتح كازا ميلان دبي أبوابه رسمياً في نوفمبر 2023، تأكيداً على التزام نادي ميلان بتعزيز حضوره في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. ولعب مقر النادي الإيطالي في دبي دوراً أساسياً في تمهيد الطريق نحو إرساء روابط عميقة مع الجهات المعنية الرئيسة، بما فيها المؤسسات والشركاء الحاليون، ومن ضمنهم طيران الإمارات، الشريك الرئيس للنادي منذ عام 2007؛ وفندق سيرو، الشريك الفندقي الرسمي؛ ومجموعة سي إف آي المالية، شريك التداول الإلكتروني الرسمي.

وعمل النادي الإيطالي على تعميق علاقاته مع مجموعة من المؤسسات المحلية الرئيسة، بما يشمل مجلس دبي الرياضي ووزارة الاقتصاد بالدولة، وركز النادي على تعزيز حضور علامته التجارية ضمن مجموعة من الفعاليات المميزة، مثل كأس دبي العالمي 2024 بالتعاون مع طيران الإمارات، وإكسبو دبي 2020، كما أضاء برج خليفة، الأطول في العالم، باللونين الأحمر والأسود اللذين يشتهر بهما الفريق، في إطار الحملة العالمية للنادي الإيطالي «نور لا ينطفئ».

وأكد النادي التزامه بتمكين المواهب الشابة في المنطقة من خلال إطلاق مبادرات للمشجعين، مثل أكاديمية إيه سي ميلان في دبي، والتي تخطط لتوسيع برامجها قريباً لتشمل تدريب اللاعبات.

ويحظى النادي بمكانة رائدة في سوق الشرق الأوسط نتيجة جهوده المتواصلة في المنطقة، حيث يتمتع بقاعدة جماهيرية تضم أكثر من 35 مليون مشجع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يجعله فريق كرة القدم الإيطالي الأكثر شعبية، حيث حقق أعلى نسبة مشاهدات تلفزيونية في المنطقة خلال موسم 2023-2024، وتجاوز عددها 25 مليون مشاهدة.