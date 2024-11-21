نيويورك سيتي والاتحاد للطيران يعلنان عن «الاتحاد بارك»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن نادي نيويورك سيتي لكرة القدم والاتحاد للطيران أن أول ملعب مخصص لكرة القدم في مدينة نيويورك سيحمل رسمياً اسم «الاتحاد بارك»، حيث يمنح الاتفاق الذي يمتد لمدة 20 عاماً الاتحاد للطيران الحقوق الحصرية لتسمية ملعب نادي نيويورك سيتي الذي يتم إنشاؤه حالياً في ويليتس بوينت بمقاطعة كوينز الأميركية.

وقال براد سيمز، الرئيس التنفيذي لنادي نيويورك سيتي لكرة القدم: «يعد هذا إعلاناً تاريخياً لنادي نيويورك سيتي لكرة القدم، والاتحاد للطيران، ومدينة نيويورك، وكانت الاتحاد للطيران شريكاً رائعاً للنادي لأكثر من عقد من الزمان، وفخورون بأن يكون ملعب الاتحاد بارك مقر نادينا، ولأكثر من عقد من الزمان، كنا نستثمر في نيويورك لتكون واحدة من عواصم كرة القدم العالمية، وكانت الاتحاد للطيران إلى جانبنا في كل خطوة على الطريق، وسعداء بالإعلان عن هذا معهم، سيكون ملعب اتحاد بارك دليلاً على استثمارنا العميق والطويل الأمد في مدينة نيويورك، وسيصبح مركزاً لكرة القدم في المنطقة».

وأضاف: «صُمّم ملعب الاتحاد بارك للاحتفال بجوهر المجتمع والحياة النابضة بالحيوية والتي تنتشر في الحدائق الحضرية، تماماً مثل المساحات الخضراء التي تشتهر بها مدينة نيويورك والتي تعتبر نقاط تجمع للأشخاص من جميع مناحي الحياة، ونأمل أن يصبح الاتحاد بارك مركزاً أساسياً للمجتمع، حيث سيستضيف ليس فقط الأحداث الرياضية، بل أيضاً الحفلات الموسيقية والمهرجانات والأنشطة المجتمعية، مما يعزز الشعور بالانتماء والتواصل بين جميع سكان نيويورك».

من جهته، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران: «يُسعدنا رعاية حقوق تسمية هذا النادي الرائع، ومتأكد من أنه سيصبح وجهة رياضية بارزة في الولايات المتحدة، ودعمنا نادي نيويورك سيتي لكرة القدم منذ البداية في عام 2014، ويمثل هذا الاتفاق أحدث فصل في دعمنا للنادي، حيث إن قيمنا كشركة طيران تتوافق تماماً مع قيم نادي نيويورك سيتي لكرة القدم والتزامه تجاه مجتمعه من خلال الترويج لكرة القدم في الأحياء المحلية وتوفير المساحات الحاضنة للجميع للتسلية وممارسة النشاطات الرياضية».