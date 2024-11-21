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الرياضة

اعتقال نجم بولندا بتهمة التهرب الضريبي

اعتقال نجم بولندا بتهمة التهرب الضريبي
21 نوفمبر 2024 20:32

 
وارسو (د ب أ)

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ألقت شرطة مكافحة الفساد البولندية القبض على المدافع البولندي السابق توماس كلوس للاشتباه في تورطه بالتهرب الضريبي وتزوير الفواتير، حسبما ذكرت السلطات لوكالة الأنباء الألمانية.
وبدأ كلوس «51 عاماً» مسيرته الاحترافية عام 1995 مع نادي إل كيه إس لودز البولندي.
وانضم كلوس لفريقي كايزرسلاوترن وكولون الألمانيين في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، قبل أن ينهي مسيرته مع فيسلا كراكوف ولودز البولنديين.
ولعب كلوس مع منتخب بولندا في كأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، لكن تم استبعاده بشكل مفاجئ من مونديال 2006 بألمانيا.

بولندا
ألمانيا
كايزرسلاوترن الألماني
كولون
كوريا الجنوبية
اليابان
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