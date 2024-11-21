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الرياضة

نوريس: فوات الأوان!

نوريس: فوات الأوان!
21 نوفمبر 2024 20:36

 
لاس فيجاس (أ ف ب)

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قال السائق البريطاني لاندو نوريس، إنه اكتسب خبرة المنافسة على لقب بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1»، لكن «فات الأوان ربما» لمنع الهولندي ماكس فيرستابن من إحراز لقبه العالمي الرابع توالياً.
ويحتاج نوريس لتسجيل ثلاث نقاط أكثر من فيرستابن نهاية هذا الأسبوع خلال جائزة لاس فيجاس الكبرى في الولايات المتحدة، ليبقي على آماله بإحراز لقب السائقين.
ولاس فيجاس هي الأولى بين ثلاثة سباقات متتالية قبل جائزتي قطر وأبوظبي.
قال نوريس «هذه أول مرة تسنح لنا فرصة المنافسة على اللقب. لم ننجح في القيام ذلك على مدى آخر ست سنوات وهذه كانت أولويتنا».
أضاف «لم أكن أبداً في المستوى المطلوب مطلع السنة، لكن بعد عطلة الصيف شعرت بأني أقوم بعمل جيد هو الأفضل في مسيرتي».
أردف ابن الخامسة والعشرين «لست سعيداً تماماً بما حققته، لكن للمرة الأولى أشعر بأني امتلك المؤهلات اللازمة، لم أكن مستعداً منذ البداية لمواجهة ريد بول وماكس، خلافاً للوقت الحالي، لكن ربما فات الأوان».
بعد جائزة ساو باولو البرازيلي التي أنهى فيها فيرستابن سلسلة من عشر سباقات من دون فوز، أقر نوريس أن الباب «أغلق تقريباً» للمنافسة على اللقب.
يخوض فيرستابن السباق المقبل وهو متقدم بفارق 62 نقطة عن نوريس.
تابع «ماكس أحد أفضل السائقين في تاريخ «الفورمولا-1» والتواجه مع شخص بهذه الجودة يتطلب أكثر مما فعلته هذا الموسم».

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
ماكس فرستابن
لاس فيجاس
قطر
أبوظبي
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