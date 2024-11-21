بوستيكوجلو يؤيد موقف توتنهام بشأن بينتانكور



لندن (د ب أ)



وصف أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام هوتسبير، لاعب خط وسط الفريق رودريجو بنتانكور بأنه «شخص استثنائي» بعد معاقبة الأوروجواياني لاستخدامه لغة عنصرية هذا الأسبوع.

وعاقب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بنتانكور بالإيقاف 7 مباريات يوم الاثنين الماضي، بسبب تصريحات أدلى بها عن زميله في الفريق سون هيونج مين في مقابلة جرت معه أثناء الاستعداد للموسم الحالي.

وتقدم توتنهام باستئناف ضد تلك العقوبة «المشددة»، والتي تزيد عن الحد الأدنى القياسي الذي يمكن تطبيقه على سوء السلوك أو اللغة.

وأيد بوستيكوجلو موقف توتنهام، حيث صرح لشبكة «سكاي سبورتس»: «سنعمل مع رودريجو خلال فترة الإيقاف، ونتأكد من أنه خلال ذلك الوقت يحظى بكل دعمنا بجميع الطرق الصحيحة، حتى عندما يكون متاحا مرة أخرى يصبح جاهزاً للمضي قدماً».

وأضاف بوستيكوجلو في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «لم أتحدث معه منذ الإعلان عن تلك العقوبة، لقد كان بعيداً مع منتخب أوروجواي ولم يعد بعد، لقد تحدثت معه في الفترة التي سبقت ذلك».

وأوضح «كما قلت في ذلك الوقت، فهو يدرك أنه ارتكب خطأ، وهو مستعد لقبول أي عقوبة تفرض عليه ونحن كنادٍ سندعمه».

وأشار مدرب توتنهام «الأمر الوحيد الذي لا يمكن إنكاره بالنسبة لي، لأنني أعرفه، هو أنه شخص رائع، إنه زميل فريق رائع. يتمتع بشخصية رائعة ارتكب خطأ، أعتقد أنه عندما يحدث ذلك، فإن دورنا هو دعمه بأي طريقة ممكنة».

وأصدر بينتانكور اعتذاراً لسون على حسابه في تطبيق (إنستجرام) بعد التصريحات التي أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية بأوروجواي في يونيو الماضي.

وطلب من بينتانكور خلال المقابلة إظهار قميص أحد لاعبي توتنهام، فأجاب: «قميص سون؟ ربما يكون قميص ابن عم سون أيضاً لأنهم جميعاً متشابهون».

يذكر أن سون، قائد منتخب كوريا الجنوبية، قبل اعتذار بينتانكور في منشور آخر على وسائل التواصل الاجتماعي.