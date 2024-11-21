الشارقة إلى نهائي أبطال آسيا لليد

علي معالي (أبوظبي)



تأهل الشارقة إلى نهائي كأس آسيا للأندية الأبطال لكرة اليد، بعد الفوز على كاظمة الكويتي 28- 27، في نصف النهائي، وهي المرة الأولى التي يصعد فيها «الملك» إلى المباراة الختامية، وتقام منافسات «النسخة 27» في الدوحة، ويُسدل عليها الستار يوم السبت.

وقدم الشارقة مباراة كبيرة، فرض خلالها سيطرته، بفضل خبرة وتألق لاعبيه.

وسبق للشارقة أن حصد «برونزية آسيا» مرتين، والآن اقترب من «الذهب»، في ظل مجموعة متميزة من اللاعبين القادرين على صناعة تاريخ جديد لكرة اليد الإماراتية على مستوى «القارة الصفراء».