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الرياضة

شباب الأهلي وبني ياس في قمة «دوري الطائرة»

شباب الأهلي وبني ياس في قمة «دوري الطائرة»
22 نوفمبر 2024 01:07

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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تحتضن صالة الشيخ مكتوم بن محمد في دبي، مباراة شباب الأهلي وضيفه بني ياس، في واجهة «الجولة الثانية» لدوري الرجال للكرة الطائرة، والتي تشهد أيضاً مباريات الجزيرة والعين، الوصل والوحدة، وعجمان والنصر.
وستكون مباراة الليلة الأولى لطائرة «الفرسان»، بعد الغياب عن الجولة الأولى بداعي الراحة، في الوقت الذي يأمل فيه «السماوي»، المُتوج بكأس الاتحاد أول ألقاب فئة الرجال لموسم الكرة الطائرة 2024- 2025، مواصلة نتائجه الإيجابية، بعد الفوز على الجزيرة «حامل اللقب» بنتيجة 3- صفر، في الانطلاقة.
وتشهد منافسة الدوري في الموسم الحالي، مشاركة 9 أندية بعودة الوحدة، وتخوض 96 مباراة، حيث تقام المرحلة الأولى بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل أول 4 أندية في جدول الترتيب للعب «البلاي أوف» على درع الدوري، من 21 فبراير إلى 11 مارس 2025.

شباب الأهلي
بني ياس
دوري الطائرة
الكرة الطائرة
دوري الكرة الطائرة
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