«قمة جماهيرية» بين «العنابي» و«الإمبراطور»

مراد المصري (أبوظبي)

تشهد «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين» إقامة 3 مباريات مثيرة، حيث يلتقي الوحدة والوصل، في مواجهة جماهيرية، ويتطلع شباب الأهلي إلى مواصلة حصد «العلامة الكاملة»، في مهمة محفوفة بالمخاطر أمام كلباء، فيما يلعب الشارقة مع النصر، في واحدة من المباريات التاريخية في الكرة الإماراتية.

وتتجه الأنظار إلى استاد آل نهيان في أبوظبي، لمتابعة لقاء الحسابات الخاصة بين الوحدة والوصل، اللذين طالما شكلت مبارياتهما الكثير من الندية والأهداف الغزيرة والمتعة.

وبعد أن نجح «العنابي» في حرمان الوصل من التتويج بلقب الدوري بسجل مثالي خلال الموسم الماضي، وأقصاه من نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» في الموسم نفسه، واستهل «الإمبراطور» الموسم الحالي برد جزء من الاعتبار، والتفوق على منافسه، وإقصائه من كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وينشد الفريقان حصد النقاط الثلاث، ما بين سعي الوحدة للبقاء في دائرة المنافسة على اللقب، ويحتل الفريق حالياً المركز الثالث برصيد 14 نقطة، والوصل الذي لا يريد التفريط في لقبه مبكراً، بعد سلسلة من التعثرات الأخيرة التي جعلته يحتل المركز السابع وله 9 نقاط فقط.

وبالنظر إلى سجل المواجهات السابقة بين الفريقين، فإن التكافؤ يبدو متقارباً، بعدما حقق الوحدة 12 فوزاً، والوصل 10 انتصارات، والتعادل 8 مرات، خلال 30 مباراة.

ويعود فابيو ليما إلى الملعب الذي تألق فيه مع منتخبنا الوطني، وسجل «سوبر هاتريك» أمام قطر، على أمل إنهاء جفاء الأهداف في آخر 6 مباريات على التوالي في الدوري، فيما يتسلح الوحدة بمهاجمه عمر خربين هداف المسابقة إلى الآن برصيد 8 أهداف.

ويلتقي شباب الأهلي مع كلباء على استاد راشد، في لقاء يسعى فيه «الفرسان» للاحتفاظ بالسجل المثالي، بعدما انتزع الفوز في جميع الجولات الماضية، إلا أنه يدرك خطورة «النمور» الذي حصد 10 نقاط، يحتل بها المركز السادس.

ويبدو التفوق واضحاً لمصلحة شباب الأهلي الذي تذوق طعم الفوز 12 مرة، والتعادل 6 مرات، في 18 مواجهة سابقة بينهما، بينما لم يعرف كلباء طعم الفوز ضد منافسه أبداً.

ويستضيف الشارقة منافسه النصر، في لقاء يتطلع فيه «الملك» إلى مواصلة الضغط على شباب الأهلي في صراع الصدارة، ويتساوى معه برصيد 18 نقطة، إلا أنه تجرع الخسارة الوحيدة على يد «الفرسان» تحديداً، فيما يأمل «العميد» في الزحف إلى المواقع الأمامية على سلم الترتيب، بعد تعافيه مؤخراً، ورفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس.

وبالنظر إلى المواجهات السابقة بين الفريقين، فإن النتائج متقاربة للغاية، بعدما حقق النصر 11 انتصاراً مقابل 10 انتصارات للشارقة، والتعادل 7 مرات في إجمالي 28 لقاءً.

ولم يعرف الشارقة الخسارة على أرضه في آخر 14 مباراة على التوالي في «دوري المحترفين»، ويريد مواصلة بناء الزخم على هذه النتائج الإيجابية، فيما يتطلع النصر إلى مواصلة تألق علي مبخوت أمام «الملك» تحديداً، والذي أسهم أمامه بـ12 هدفاً في آخر 13 مباراة، بتسجيل 11 هدفاً وتقديم تمريرة حاسمة واحدة.