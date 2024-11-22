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الرياضة

جوارديولا بعد التجديد: لا أريد أن أخذل «السيتي»

جوارديولا بعد التجديد: لا أريد أن أخذل «السيتي»
22 نوفمبر 2024 07:44

 
لندن (أ ف ب)

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قال المدرب الإسباني بيب جوارديولا عقب تمديد عقده مع مانشستر سيتي بطل إنجلترا لعامين إضافيين حتى العام 2027، إنّه «لم يستطع الرحيل الآن» في الوقت الذي يمرّ فيه النادي بأصعب فترة منذ توليه زمام الأمور في عام 2016.
وقال مدرب برشلونة الإسباني السابق «شعرت أنني لا أستطيع الرحيل الآن، الأمر بهذه البساطة».
وأضاف «لا تسألوني عن السبب، ربما كانت الهزائم الأربع هي السبب وراء ذلك، وشعرت أنني لا أستطيع الرحيل».
وتابع جوارديولا الذي سئل مراراً وتكراراً عن مستقبله في الأسابيع الأخيرة «منذ بداية الموسم كنت أفكر كثيراً في هذه اللحظة، سأكون صادقاً، اعتقدت أن هذا الموسم يجب أن يكون الأخير».
وقال «لكن في نفس اللحظة التي جاء فيها الوضع الحالي، والمشاكل التي واجهناها في الشهر الماضي، شعرت أن الوقت لم يحن بعد للرحيل، لا أريد أن أخذل النادي.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
برشلونة
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