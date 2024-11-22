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الرياضة

«إصابة عضلية» تطارد مدافع أتلتيكو مدريد

«إصابة عضلية» تطارد مدافع أتلتيكو مدريد
22 نوفمبر 2024 10:13

 
مدريد (أ ف ب)

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يغيب المدافع الأرجنتيني ناهويل مولينا الذي تعرّض لإصابة عضلية في الفخذ مع منتخب بلاده لفترة غير محددة، وفقاً لما كشفه ناديه أتلتيكو مدريد الإسباني.
وخضع اللاعب للفحص الطبي اللازم فور عودته من مشاركته مع المنتخب الأرجنتيني، حيث توافق التشخيص الأولي مع تقييم أطباء الـ «ألبيسيليستي».
وقال أتلتيكو في بيان صحفي «يواصل الظهير الدولي جلسات العلاج الطبيعي، وعملية إعادة التأهيل التي بدأها خلال المعسكر التدريبي مع منتخبه الوطني، قبل إعادة تقييمه».
وأصيب مولينا المتوج بطلاً للعالم مع منتخب بلاده، وصاحب هدف الفوز لفريقه على باريس سان جيرمان الفرنسي 2-1 في دوري أبطال أوروبا مطلع هذا الشهر، خلال هزيمة الأرجنتين أمام باراجواي 1-2، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
واستُبعد مولينا عن تشكيلة فريقه للمباراة المقبلة أمام ألافيس السبت ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.

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أتلتيكو مدريد
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