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الرياضة

التحذير من موت سان جيرمان!

التحذير من موت سان جيرمان!
22 نوفمبر 2024 10:16

 
باريس (أ ف ب)

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قال القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، إنّ النادي يحتاج إلى بناء ملعب جديد بأسرع وقت ممكن، بعيداً عن ملعبه الحالي بارك دي برانس المملوك من قبل بلدية العاصمة، في حال أراد مقارعة خصومه الأوروبيين.
وقال رجل الأعمال القطري لإذاعة فرنسية، خلال افتتاح مركز التدريب الجديد للفريق «أحبّ ملعب بارك دي برانس كثيراً، والجميع يحبه، إذا أردت الاستماع إلى قلبي، لن نغادر، لكن كل الأندية في أوروبا لديها ملاعب تتسع لـ 80 ألف أو 90 ألفاً، نحن بحاجة إلى ذلك، وإلا سنموت».
وسعى مالكو سان جيرمان مرات عدّة دون جدوى شراء ملعب «بارك دي برانس» الذي يتسع لـ48ألف متفرّج، والذي تم تشييده في عام 1897، قبل أن يتم تحديثه في عام 1972.
ونوّه الخليفي «نحن في فرنسا، ولكن أيضاً في أوروبا، المدينة لا تمنحنا خياراً».
وأضاف «أنا لا أمارس السياسة، بالنسبة لنا، نحتاج إلى ملعب جاهز في غضون 3 أو 4 سنوات، ليس لدينا وقت نضيعه، وإلا سنكون متخلفين عن الأندية الأخرى في أوروبا».
وتابع «نحن بحاجة إلى البناء في أسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى أن سان جيرمان وضع على الطاولة بعض الخيارات.
وكشفت مصادر أنّ القرار في هذا الصدد سيُتخذ مطلع العام المقبل.

فرنسا
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
ناصر الخليفي
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