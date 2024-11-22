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الرياضة

هاميلتون الأسرع في التجارب الأولى بجائزة لاس فيجاس

هاميلتون الأسرع في التجارب الأولى بجائزة لاس فيجاس
22 نوفمبر 2024 10:21

 
لاس فيجاس (رويترز)

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سجل لويس هاميلتون أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى لجائزة لاس فيجاس الكبرى. ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات اليوم الجمعة، متفوقاً على زميله في فريق مرسيدس جورج راسل.
وقال هاميلتون بطل العالم سبع مرات، إنه شعر وكأنه يبتعد عن مرسيدس، بعد احتلاله المركز العاشر في ساو باولو، مشيراً إلى أنه كان «أسبوعاً كارثياً» وكان الأسوأ على الإطلاق بالنسبة للسيارة.
وتصدر السائق البريطاني التجارب الأولى في لاس فيجاس بزمن قدره دقيقة واحدة و35.001 ثانية، متقدماً بفارق 0.396 ثانية على راسل، وأسرع بفارق 0.953 ثانية عن لاندو نوريس سائق مكلارين، في ظروف زلقة وباردة في صحراء نيفادا.
واحتل ماكس فرستابن سائق رد بول، الذي فاز بسباق العام الماضي، ويمكنه حصد لقبه الرابع على التوالي في سباق ليلة السبت، المركز الخامس بفارق 1.037 ثانية عن هاميلتون.
وتعرض فالتيري بوتاس لعقوبة التراجع خمسة مراكز عند الانطلاق بسبب تجاوزه الحد الأقصى المسموح لمكونات وحدة الطاقة، بعد بدء التجارب الحرة باستخدام خزان طاقة جديد.
وكانت حصة التجارب الأولى للسباق على طول مسار لاس فيجاس أكثر نجاحاً بكثير من العام الماضي، عندما استمرت الحصة لمدة ثماني دقائق فقط، قبل أن تتعرض سيارة فيراري التي كان يقودها كارلوس ساينز لأضرار بالغة بسبب غطاء الصرف الصحي غير المحكم.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
لاس فيجاس
لويس هاميلتون
ماكس فرستابن
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