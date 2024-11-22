«التواء المعصم» يحرم دونتشيتش 4 مباريات



واشنطن (أ ف ب)



يغيب السلوفيني لوكا دونتشيتش، نجم دالاس مافريكس عن المباريات الأربع المقبلة لفريقه ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على الأقل، بسبب التواء في المعصم الأيمن، حسب ما أعلن النادي.

وتعرّض دونتشيتش «25 عاماً» هدّاف الدوري الموسم الماضي للإصابة، خلال فوز مافريكس على نيو أورليانز 132-91.

وسجّل النجم السلوفيني في تلك المباراة 26 نقطة، من بينها 10 محاولات من أصل 16 من المسافات كلها، والتي شهدت عودته إلى الملاعب بعد غيابه عن المباراة أمام أوكلاهوما سيتي بسبب إصابة في الركبة.

وسيخضع دونتشيتش لإعادة تقييم خلال أسبوع، ما يعني أنه سيغيب بشكل مؤكد عن المباريات الأربع المقبلة أمام دنفر ناجتس الجمعة وميامي هيت الأحد وأتلانتا هوكس الاثنين، ونيويورك نيكس الأربعاء.

ويبلغ معدل دونتشيتش هذا الموسم 28.1 نقطة، 7.6 متابعة و7.6 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

ويملك دالاس في رصيده 8 انتصارات مقابل سبع هزائم في المركز الحادي عشر بالمنطقة الغربية.