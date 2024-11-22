الجمعة 22 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«التواء المعصم» يحرم دونتشيتش 4 مباريات

«التواء المعصم» يحرم دونتشيتش 4 مباريات
22 نوفمبر 2024 10:45

 
واشنطن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
كاليفورنيا تواجه أمطاراً قياسية مع استمرار انقطاع الكهرباء
صفقة قياسية في الدوري الأميركي


يغيب السلوفيني لوكا دونتشيتش، نجم دالاس مافريكس عن المباريات الأربع المقبلة لفريقه ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على الأقل، بسبب التواء في المعصم الأيمن، حسب ما أعلن النادي.
وتعرّض دونتشيتش «25 عاماً» هدّاف الدوري الموسم الماضي للإصابة، خلال فوز مافريكس على نيو أورليانز 132-91.
وسجّل النجم السلوفيني في تلك المباراة 26 نقطة، من بينها 10 محاولات من أصل 16 من المسافات كلها، والتي شهدت عودته إلى الملاعب بعد غيابه عن المباراة أمام أوكلاهوما سيتي بسبب إصابة في الركبة.
وسيخضع دونتشيتش لإعادة تقييم خلال أسبوع، ما يعني أنه سيغيب بشكل مؤكد عن المباريات الأربع المقبلة أمام دنفر ناجتس الجمعة وميامي هيت الأحد وأتلانتا هوكس الاثنين، ونيويورك نيكس الأربعاء.
ويبلغ معدل دونتشيتش هذا الموسم 28.1 نقطة، 7.6 متابعة و7.6 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.
ويملك دالاس في رصيده 8 انتصارات مقابل سبع هزائم في المركز الحادي عشر بالمنطقة الغربية.

أميركا
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
دالاس مافريكس
آخر الأخبار
«الثلاثي المؤثر» مصدر قلق جماهير ليفربول!
الرياضة
«الثلاثي المؤثر» مصدر قلق جماهير ليفربول!
اليوم 13:58
برشلونة يحصّن «الجوهرة الثمينة» بـ «مليار يورو»!
الرياضة
برشلونة يحصّن «الجوهرة الثمينة» بـ «مليار يورو»!
اليوم 13:51
"واتساب" تطلق ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص دون الحاجة لسماعها
التعليم والمعرفة
"واتساب" تطلق ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص دون الحاجة لسماعها
اليوم 13:42
لورينسي «الهدف 13» مناصفة بين خورفكان والبطائح!
الرياضة
لورينسي «الهدف 13» مناصفة بين خورفكان والبطائح!
اليوم 13:30
«الشاهين» يدخل سباق أبوظبي بـ «فارق 7 أطوال»!
الرياضة
«الشاهين» يدخل سباق أبوظبي بـ «فارق 7 أطوال»!
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©