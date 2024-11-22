إيطاليا وأستراليا.. «الموعد المرتقب»



ملقة (أ ف ب)



قاد يانيك سينر المصنّف الأول عالمياً المنتخب الإيطالي حامل اللقب إلى الدور نصف النهائي من كأس ديفيز في التنس، على حساب الأرجنتين 2-1، بعد فوزه في مواجهتي الفردي والزوجي ضمن الدور ربع النهائي.

وضربت إيطاليا موعداً مع أستراليا الفائزة على الولايات المتحدة حاملة اللقب 32 مرة، ونجمها تايلور فريتس 2-1.

وواصل سينر تألقه بعد أسبوع واحد من فوزه ببطولة الماسترز الختامية «أيه تي بي» في تورينو الأسبوع الماضي وهزم الأرجنتيني سيباستيان بايس في الفردي 6-2 و6-1، بعدما استهل الإيطاليون المواجهة بخسارة لورنتسو موزيتي أمام فرانسيسكو سيروندولو 6-4 و6-1.

وفي مواجهة الزوجي الحاسمة، فاز سينر وماتيو بيريتيني على أندريس مولتيني وماكسيمو جونزاليس 6-4 و7-5.

وقال سينر «إذا وضعوني في الملعب في مباراة الزوجي، فإنني أبذل قصارى جهدي».

وأردف «لقد لعب ماتيو بشكل لا يصدق، لقد دفعني إلى الأمام».

وفي المواجهة الأولى لليوم، فرض الأميركي تايلور فريتس المصنّف رابعاً عالمياً ووصيف بالبطولة الختامية الأسبوع الماضي، التعادل لمنتخب بلاده، إثر تغلبه على الأسترالي أليكس دي مينور 6-3 و6-4، في مواجهة الفردي الثانية، قبل أن يتمكن ماثيو إيبدن وجوردان تومسون من حسم المواجهة لأستراليا، من خلال الفوز على تومي بول وبن شيلتون في الزوجي 6-4 و6-4.

وسبق للأسترالي ثاناسي كوكيناكيس أن فاز بمواجهة الفردي الأولى على حساب شيلتون 6-1 و4-6 و7-6، بعد شوط مثير لكسر التعادل.

وتُعد المواجهة بين البلدين الأكثر خوضاً في تاريخ كأس ديفيس، وسبق أن التقيا 48 مرة بعد الأولى بينهما في عام 1905.

ويعود آخر لقب لأستراليا الفائزة بالمسابقة 28 مرة في ثاني رقم قياسي بعد الولايات المتحدة، إلى العام 2003، في حين أنهت النسختين الماضيتين في مركز الوصافة.

في المقابل، كانت الولايات المتحدة تمني النفس بتذوّق طعم الفوز للمرة الأولى منذ 2007 في ظل تشكيلة مدججة بالنجوم، وعلى رأسها فريتز الذي حسم مواجهته أمام دي مينور في 71 دقيقة مانحاً الأميركيين الأمل.

إلا أن انتصار كوكيناكيس المثير، ومواجهة الزوجي شكلا نقطة تحوّل لمصلحة أستراليا لحسم مواجهة الدور ربع النهائي.

وقال إيبدن (36 عاماً) بعد لقاء الزوجي: «كان علينا التوجه إلى هناك وإنجاز المهمة لبلدنا، ولا نحبّ شيئاً أكثر من هذه اللحظات العصيبة».

وتابع، «من الممتع جداً أن نلعب معاً وأن نحصد الفوز لبلدنا».

وقال مدرب منتخب أستراليا النجم السابق ليتون هيويت: «أنا فخور للغاية باللاعبين وبالجهد الذي بذلوه».

في المقابل، حسمت هولندا عبورها إلى نصف النهائي بفوزها على إسبانيا بقيادة رافايل نادال في مشاركته الأخيرة قبل الاعتزال، لتلتقي ألمانيا في المواجهة الأولى من نصف النهائي الجمعة.