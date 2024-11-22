الجمعة 22 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيطاليا وأستراليا.. «الموعد المرتقب»

إيطاليا وأستراليا.. «الموعد المرتقب»
22 نوفمبر 2024 10:48

 
ملقة (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
كاليفورنيا تواجه أمطاراً قياسية مع استمرار انقطاع الكهرباء
صفقة قياسية في الدوري الأميركي


قاد يانيك سينر المصنّف الأول عالمياً المنتخب الإيطالي حامل اللقب إلى الدور نصف النهائي من كأس ديفيز في التنس، على حساب الأرجنتين 2-1، بعد فوزه في مواجهتي الفردي والزوجي ضمن الدور ربع النهائي.
وضربت إيطاليا موعداً مع أستراليا الفائزة على الولايات المتحدة حاملة اللقب 32 مرة، ونجمها تايلور فريتس 2-1.
وواصل سينر تألقه بعد أسبوع واحد من فوزه ببطولة الماسترز الختامية «أيه تي بي» في تورينو الأسبوع الماضي وهزم الأرجنتيني سيباستيان بايس في الفردي 6-2 و6-1، بعدما استهل الإيطاليون المواجهة بخسارة لورنتسو موزيتي أمام فرانسيسكو سيروندولو 6-4 و6-1.
وفي مواجهة الزوجي الحاسمة، فاز سينر وماتيو بيريتيني على أندريس مولتيني وماكسيمو جونزاليس 6-4 و7-5.
وقال سينر «إذا وضعوني في الملعب في مباراة الزوجي، فإنني أبذل قصارى جهدي».
وأردف «لقد لعب ماتيو بشكل لا يصدق، لقد دفعني إلى الأمام».
وفي المواجهة الأولى لليوم، فرض الأميركي تايلور فريتس المصنّف رابعاً عالمياً ووصيف بالبطولة الختامية الأسبوع الماضي، التعادل لمنتخب بلاده، إثر تغلبه على الأسترالي أليكس دي مينور 6-3 و6-4، في مواجهة الفردي الثانية، قبل أن يتمكن ماثيو إيبدن وجوردان تومسون من حسم المواجهة لأستراليا، من خلال الفوز على تومي بول وبن شيلتون في الزوجي 6-4 و6-4.
وسبق للأسترالي ثاناسي كوكيناكيس أن فاز بمواجهة الفردي الأولى على حساب شيلتون 6-1 و4-6 و7-6، بعد شوط مثير لكسر التعادل.
وتُعد المواجهة بين البلدين الأكثر خوضاً في تاريخ كأس ديفيس، وسبق أن التقيا 48 مرة بعد الأولى بينهما في عام 1905.
ويعود آخر لقب لأستراليا الفائزة بالمسابقة 28 مرة في ثاني رقم قياسي بعد الولايات المتحدة، إلى العام 2003، في حين أنهت النسختين الماضيتين في مركز الوصافة.
في المقابل، كانت الولايات المتحدة تمني النفس بتذوّق طعم الفوز للمرة الأولى منذ 2007 في ظل تشكيلة مدججة بالنجوم، وعلى رأسها فريتز الذي حسم مواجهته أمام دي مينور في 71 دقيقة مانحاً الأميركيين الأمل.
إلا أن انتصار كوكيناكيس المثير، ومواجهة الزوجي شكلا نقطة تحوّل لمصلحة أستراليا لحسم مواجهة الدور ربع النهائي.
وقال إيبدن (36 عاماً) بعد لقاء الزوجي: «كان علينا التوجه إلى هناك وإنجاز المهمة لبلدنا، ولا نحبّ شيئاً أكثر من هذه اللحظات العصيبة».
وتابع، «من الممتع جداً أن نلعب معاً وأن نحصد الفوز لبلدنا».
وقال مدرب منتخب أستراليا النجم السابق ليتون هيويت: «أنا فخور للغاية باللاعبين وبالجهد الذي بذلوه».
في المقابل، حسمت هولندا عبورها إلى نصف النهائي بفوزها على إسبانيا بقيادة رافايل نادال في مشاركته الأخيرة قبل الاعتزال، لتلتقي ألمانيا في المواجهة الأولى من نصف النهائي الجمعة.

التنس
كأس ديفيز
إيطاليا
الأرجنتين
أستراليا
أميركا
يانيك سينر
آخر الأخبار
«الثلاثي المؤثر» مصدر قلق جماهير ليفربول!
الرياضة
«الثلاثي المؤثر» مصدر قلق جماهير ليفربول!
اليوم 13:58
برشلونة يحصّن «الجوهرة الثمينة» بـ «مليار يورو»!
الرياضة
برشلونة يحصّن «الجوهرة الثمينة» بـ «مليار يورو»!
اليوم 13:51
"واتساب" تطلق ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص دون الحاجة لسماعها
التعليم والمعرفة
"واتساب" تطلق ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص دون الحاجة لسماعها
اليوم 13:42
لورينسي «الهدف 13» مناصفة بين خورفكان والبطائح!
الرياضة
لورينسي «الهدف 13» مناصفة بين خورفكان والبطائح!
اليوم 13:30
«الشاهين» يدخل سباق أبوظبي بـ «فارق 7 أطوال»!
الرياضة
«الشاهين» يدخل سباق أبوظبي بـ «فارق 7 أطوال»!
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©