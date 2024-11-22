الجمعة 22 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأهلي يستبعد 11 لاعباً

الأهلي يستبعد 11 لاعباً
22 نوفمبر 2024 10:58

 
القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الإمارات ومصر توقعان مذكرات تفاهم استراتيجية في التصنيع والطاقة المتجددة
جواهر القاسمي: «أولاد الناس» يوثّق تاريخ مجتمع مصر وشخصياته


أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة الاتحاد السكندري، التي تجمع الفريقين الجمعة بالقاهرة، ضمن منافسات المرحلة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وذكر الأهلي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن القائمة ضمت محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وخالد عبد الفتاح، ومحمود كهربا وأكرم توفيق، ورضا سليم ومروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر، ويحيى عطية الل، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس وسمير محمد.
واستبعد كولر 11 لاعباً هم مصطفى مخلوف، وعمر كمال، ويوسف أيمن، ومصطفى أبوالخير وكريم نيدفيد ووسام أبوعلي وأشرف داري، ومحمد عبدالله، وكريم فؤاد، ومحمد هاني، وعلي معلول للإصابة.
يذكر أن الأهلي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، يتربع على قمة ترتيب المسابقة، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها بـ44 لقباً، برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي الزمالك والاتحاد السكندري، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، المتساويين معه في الرصيد ذاته.

مصر
الدوري المصري
الأهلي
مارسيل كولر
الاتحاد السكندري
آخر الأخبار
«الثلاثي المؤثر» مصدر قلق جماهير ليفربول!
الرياضة
«الثلاثي المؤثر» مصدر قلق جماهير ليفربول!
اليوم 13:58
برشلونة يحصّن «الجوهرة الثمينة» بـ «مليار يورو»!
الرياضة
برشلونة يحصّن «الجوهرة الثمينة» بـ «مليار يورو»!
اليوم 13:51
"واتساب" تطلق ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص دون الحاجة لسماعها
التعليم والمعرفة
"واتساب" تطلق ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص دون الحاجة لسماعها
اليوم 13:42
لورينسي «الهدف 13» مناصفة بين خورفكان والبطائح!
الرياضة
لورينسي «الهدف 13» مناصفة بين خورفكان والبطائح!
اليوم 13:30
«الشاهين» يدخل سباق أبوظبي بـ «فارق 7 أطوال»!
الرياضة
«الشاهين» يدخل سباق أبوظبي بـ «فارق 7 أطوال»!
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©