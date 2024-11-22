الأهلي يستبعد 11 لاعباً



القاهرة (د ب أ)



أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة الاتحاد السكندري، التي تجمع الفريقين الجمعة بالقاهرة، ضمن منافسات المرحلة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وذكر الأهلي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن القائمة ضمت محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وخالد عبد الفتاح، ومحمود كهربا وأكرم توفيق، ورضا سليم ومروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر، ويحيى عطية الل، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس وسمير محمد.

واستبعد كولر 11 لاعباً هم مصطفى مخلوف، وعمر كمال، ويوسف أيمن، ومصطفى أبوالخير وكريم نيدفيد ووسام أبوعلي وأشرف داري، ومحمد عبدالله، وكريم فؤاد، ومحمد هاني، وعلي معلول للإصابة.

يذكر أن الأهلي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، يتربع على قمة ترتيب المسابقة، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها بـ44 لقباً، برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي الزمالك والاتحاد السكندري، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، المتساويين معه في الرصيد ذاته.