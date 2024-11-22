ريال مدريد يواجه ليجانيس بـ «كتيبة الرعب»

مدريد (د ب أ)



استعاد ريال مدريد جميع لاعبيه الدوليين، الذين شاركوا مع منتخباتهم، خلال «روزنامة» المباريات الدولية الأخيرة. وأجرى «الريال» حصة تدريبية الخميس، حيث حضر المران كل من البرازيلي فينيسيوس جونيور، والأوروجواياني فيديريكو فالفيردي، والتركي أردا جولر، والألماني أنطونيو روديجر، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الملكي.

وذكر المصدر ذاته أن الرباعي المصاب رودريجو، ولوكاس فاسكيز، وأوريلين تشواميني، وداني كارفخال، يواصلون برامجهم التأهيلية.

ويستعد الريال لاستئناف مسيرته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يلتقي مع مضيفه ليجانيس، يوم الأحد المقبل، في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.

ويحتل الريال «حامل اللقب» المركز الثاني حالياً بترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة من 12 مباراة، بفارق 6 نقاط خلف غريمه التقليدي برشلونة «المتصدر»، الذي خاض 13 لقاءً.

