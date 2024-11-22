صفقة قياسية في الدوري الأميركي



سينسيناتي (أ ب)



تعاقد نادي سينسيناتي، مع التوجولي كيفن دينكي، مهاجم سيركل بروج البلجيكي، بعقد حتى عام 2028، فيما وصفه النادي المنافس بالدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم بـ«الصفقة التاريخية».

ولم يكشف سينسيناتي النقاب عن قيمة الصفقة، لكن رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم أشارت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إلى أن دينكي سينضم للفريق مقابل 2. 16 مليون دولار، مضيفاً بأنه لن يكون انتقالاً قياسياً للنادي فحسب، بل سيكون أغلى صفقة في تاريخ المسابقة.

وأوضحت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم أن أغلى صفقة في تاريخ البطولة حالياً كانت للأرجنتيني تياجو ألمادا، عندما انتقل لأتالانتا يونايتد عام 2022.

وكشف سينسيناتي أن دينكي سينضم رسمياً للفريق عندما يتم فتح نافذة الانتقالات الأولية في الدوري الأميركي لكرة القدم عام 2025، علماً بأن هناك خيار في العقد يسمح للنادي الأميركي الاحتفاظ باللاعب حتى عام 2029 .

ولعب دينكي 38 مباراة دولية مع منتخب توجو، سجل خلالها 9 أهداف، علماً أنه توج هدافاً للدوري البلجيكي الموسم الماضي برصيد 27 هدفاً، بفارق 8 أهداف أمام أقرب ملاحقيه، وأحرز 7 أهداف في 13 مباراة بالمسابقة هذا الموسم.

قال كريس ألبرايت، المدير العام بنادي سينسيناتي «نحن سعداء بالترحيب بكيفين معنا، إنه مهاجم موهوب وشاب يتمتع بشخصية استثنائية، كان كيفين أحد أكثر المهاجمين إنتاجية في أوروبا على مدار العامين الماضيين، حيث أظهر لياقة بدنية عالية وقدرة على إنهاء الهجمات».

وأكد ألبرايت «إنها صفقة تاريخية لنادينا ودورينا، وهي بمثابة إشادة كبيرة لمجموعة الملاك لدينا، التي تواصل الاستثمار في طموح هذا النادي للتنافس على الألقاب».