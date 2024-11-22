رونالدو من النصر إلى فنربخشة!



علي معالي (أبوظبي)



هل ينتقل البرتغالي كريستيانو رونالدو «39 عاماً» من النصر السعودي إلى فنربخشة التركي؟، الأمر قيد الدراسة والمناقشة بين النجم الأسطوري، والبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق.

بحسب الصحافة التركية، اتصل مورينيو بـ «الدون» وقال له: «هل أنت سعيد هناك؟ لقد رأيت مناقشات، ويقولون إنك ترغب في المغادرة، إذا غادرت، ألا ترغب في الحضور إلى فنربخشة؟».

ليس هذا فحسب، بل بدأ ماريو برانكو، المدير الرياضي لفنربخشة، بالفعل محادثات مع النصر لجلب رونالدو إلى تركيا في «الميركاتو الشتوي».

عمل رونالدو ومورينيو معاً لمدة 3 سنوات، بين 2010 و2013، في ريال مدريد، وخلال هذه الفترة، فاز الاثنان بـ 3 ألقاب، ومن المقرر أن ينتهي عقد رونالدو مع النصر في «صيف 2025»، وبالتالي، يمكن للاعب التوقيع مع أي نادٍ، عندما يدخل آخر 6 أشهر من العقد.

وصل رونالدو إلى النصر في يناير 2023، قادماً من مانشستر يونايتد، ورغم اقترابه من سن الأربعين، فإنه يقدم أداءً جيداً للغاية مع النصر ومنتخب البرتغال.