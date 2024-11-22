«أبيض الناشئين» يواجه إسبانيا والمكسيك ودياً

معتصم عبدالله (أبوظبي)



استقر الجهاز الفني لمنتخب الناشئين تحت 15 عاماً «مواليد 2009»، على خوض مباراتين وديتين على التوالي أمام إسبانيا والمكسيك 28 نوفمبر الجاري، وأول ديسمبر القادم، ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، بداية من تصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2026.

واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مؤخراً، وبناءً على قرار لجنة المسابقات تنظيم تصفيات ونهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً سنوياً، على أن تقام «نسخة 2026» من المسابقة من 14 إلى 31 مايو 2026، والتصفيات من 22 إلى 30 نوفمبر 2025.

ودشن «أبيض الناشئين»، تحت 15 عاماً تجمعاته الأخيرة مطلع نوفمبر، خاض خلالها تجربة أمام الكويت 2-1، على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي، وضمت قائمة المنتخب 25 لاعباً.

ويقود «أبيض الناشئين» مواليد 2009، الإسباني ألبيرتو جونزاليز «بيتو»، والذي سبق له قيادة منتخب الناشئين في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات «كأس آسيا تحت 17 عاماً» 2023 في البحرين.

واستهل بيتو مشواره التدريبي مدرب إعداد بدني في إسبانيا، مع فرق الفئات في نادي فالنسيا، ومدرباً لفرق المراحل العمرية الأقل، قبل وصوله إلى الإمارات عام 2011، مستفيداً من اتفاقية التعاون لمجلس أبوظبي الرياضي مع ناديه السابق.

ودشن المدرب الإسباني، وهو في سن الـ 25 فقط، مشواره في الملاعب المحلية مع فريق الجزيرة تحت 13 عاماً في يوليو 2011، واستمر في التدرج مع فرق المراحل في «فخر أبوظبي» حتى عام 2015، لينتقل بعدها إلى محطته التالية مع نادي العين مدرباً لفرق المراحل تحت 13 و 16 و17، علاوة على تعاونه مع الجهاز الفني للفريق الأول محللاً فنياً.

وانتقل بيتو في محطته الثالثة مع نادي النصر في تجربة قصيرة اقتصرت على 9 أشهر من نوفمبر 2020 إلى يوليو 2021، قبل التعاقد مع اتحاد الكرة مديراً فنياً لمراكز التدريب، وتوليه بعد ذلك مهمة تدريب «أبيض الناشئين».