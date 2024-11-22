الجمعة 22 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الأولمبية» تشارك في عمومية اتحاد اللجان الأولمبية العربية بالأردن

«الأولمبية» تشارك في عمومية اتحاد اللجان الأولمبية العربية بالأردن
22 نوفمبر 2024 12:30

 

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الشاهين» يدخل سباق أبوظبي بـ «فارق 7 أطوال»!
«يد» الشارقة تطارد «ذهب آسيا» أمام الخليج

شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية في الاجتماع الثاني والعشرين للجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الذي استضافته العاصمة الأردنية عمّان، وشهد استعراض عدد من الموضوعات، واعتماد بعض التقارير المدرجة على جدول الأعمال.
مثّل وفد الأولمبية في الاجتماع كل من حنان المحمود، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة،؛ وترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، اجتماع المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد والذي يضم في عضويته 22 لجنة أولمبية عربية.
واعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية فوز مملكة البحرين باستضافة دورة الألعاب الرياضية العربية السابعة عشرة 2031، ومنح مملكة الأردن حق استضافة دورة الألعاب الثامنة عشرة 2035، كما اعتمدت الجمعية العمومية التقرير الختامي لدورة الألعاب العربية الخامسة عشرة (الجزائر (2023)، ودورة الألعاب العربية للأندية للسيدات «الشارقة 2024»، بالإضافة إلى التقرير السنوي للاتحاد لعام 2023، والمصادقة على القوائم المالية، ومراجعة تقرير السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023.
شهد الاجتماع استعراض تقرير عن دورة الألعاب العربية الخامسة عشر في الجزائر 2023، وتقرير عن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات السابعة التي أقيمت في إمارة الشارقة فبراير 2024، مع مناقشة تعديل قرارات الاجتماع العشرين للجمعية العمومية التي عقدت في ديسمبر 2021، كما تم اعتماد التقرير السنوي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية 2023 والمصادقة على القوائم المالية، وتقرير المراجع المستقل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
على هامش الاجتماع، سلّم وفد اللجنة الأولمبية، بحضور سلطان بن الشيخ بن مجرن درعاً إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والمهندس يزن الشديفات، وزير الشباب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وتأسس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية عام 1976 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وأطلق عليه اسم الاتحاد العربي للألعاب الرياضية، واتخذ من مدينة الرياض مقراً دائماً له، وتم تعديل مسماه إلى اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية في اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر في مدينة جدة عام 2008.

الإمارات
اللجنة الأولمبية الوطنية
الأردن
عمان
آخر الأخبار
«الثلاثي المؤثر» مصدر قلق جماهير ليفربول!
الرياضة
«الثلاثي المؤثر» مصدر قلق جماهير ليفربول!
اليوم 13:58
برشلونة يحصّن «الجوهرة الثمينة» بـ «مليار يورو»!
الرياضة
برشلونة يحصّن «الجوهرة الثمينة» بـ «مليار يورو»!
اليوم 13:51
"واتساب" تطلق ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص دون الحاجة لسماعها
التعليم والمعرفة
"واتساب" تطلق ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص دون الحاجة لسماعها
اليوم 13:42
لورينسي «الهدف 13» مناصفة بين خورفكان والبطائح!
الرياضة
لورينسي «الهدف 13» مناصفة بين خورفكان والبطائح!
اليوم 13:30
«الشاهين» يدخل سباق أبوظبي بـ «فارق 7 أطوال»!
الرياضة
«الشاهين» يدخل سباق أبوظبي بـ «فارق 7 أطوال»!
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©