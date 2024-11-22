«الأولمبية» تشارك في عمومية اتحاد اللجان الأولمبية العربية بالأردن

دبي (الاتحاد)

شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية في الاجتماع الثاني والعشرين للجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الذي استضافته العاصمة الأردنية عمّان، وشهد استعراض عدد من الموضوعات، واعتماد بعض التقارير المدرجة على جدول الأعمال.

مثّل وفد الأولمبية في الاجتماع كل من حنان المحمود، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة،؛ وترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، اجتماع المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد والذي يضم في عضويته 22 لجنة أولمبية عربية.

واعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية فوز مملكة البحرين باستضافة دورة الألعاب الرياضية العربية السابعة عشرة 2031، ومنح مملكة الأردن حق استضافة دورة الألعاب الثامنة عشرة 2035، كما اعتمدت الجمعية العمومية التقرير الختامي لدورة الألعاب العربية الخامسة عشرة (الجزائر (2023)، ودورة الألعاب العربية للأندية للسيدات «الشارقة 2024»، بالإضافة إلى التقرير السنوي للاتحاد لعام 2023، والمصادقة على القوائم المالية، ومراجعة تقرير السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023.

شهد الاجتماع استعراض تقرير عن دورة الألعاب العربية الخامسة عشر في الجزائر 2023، وتقرير عن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات السابعة التي أقيمت في إمارة الشارقة فبراير 2024، مع مناقشة تعديل قرارات الاجتماع العشرين للجمعية العمومية التي عقدت في ديسمبر 2021، كما تم اعتماد التقرير السنوي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية 2023 والمصادقة على القوائم المالية، وتقرير المراجع المستقل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

على هامش الاجتماع، سلّم وفد اللجنة الأولمبية، بحضور سلطان بن الشيخ بن مجرن درعاً إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والمهندس يزن الشديفات، وزير الشباب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وتأسس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية عام 1976 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وأطلق عليه اسم الاتحاد العربي للألعاب الرياضية، واتخذ من مدينة الرياض مقراً دائماً له، وتم تعديل مسماه إلى اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية في اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر في مدينة جدة عام 2008.