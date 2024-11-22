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الرياضة

لورينسي «الهدف 13» مناصفة بين خورفكان والبطائح!

لورينسي «الهدف 13» مناصفة بين خورفكان والبطائح!
22 نوفمبر 2024 13:30

 
علي معالي (أبوظبي)

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حقق البرازيلي لورينسي، مهاجم خورفكان الحالي، والبطائح السابق، رقماً متميزاً في مباراة الفريقين، ضمن «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي انتهت لمصلحة لخورفكان 3-1.
وصل لورينسي إلى الهدف الثالث هذا الموسم، والـ 13 في مشواره مع خورفكان، معادلاً عدد أهدافه مع البطائح موسم 2022- 2023، عندما أحرز 13 هدفاً في 26 مباراة، أسهمت في بقاء «الراقي» بـ «المحترفين» في أول مواسمه، لينتقل بعدها إلى خورفكان في الموسم التالي، ويستمر معه حتى الآن.
وفي المباراة الأخيرة، نجح لورينسي في هز شباك فريقه السابق، ليصل رصيده في موسمين مع خورفكان إلى 13 هدفاً، خلال 33 مباراة.
و«الثلاثية» في شباك البطائح، منحت خورفكان رقماً قياسياً هذا الموسم، بالوصول إلى «الهدف 12» خارج أرضه، وهي أعلى نسبة أهداف لفريق في «أدنوك للمحترفين» هذا الموسم، وقفز الفريق إلى الأمام بالوصول إلى «النقطة العاشرة»، في توقيت مهم من الموسم.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
البطائح
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