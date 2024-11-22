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الرياضة

«ديربي» بين «أبوظبي» و«غنتوت» في كأس الاتحاد للبولو

«ديربي» بين «أبوظبي» و«غنتوت» في كأس الاتحاد للبولو
22 نوفمبر 2024 15:00

أبوظبي (الاتحاد)

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تستأنف يوم السبت مباريات كأس الاتحاد التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل للبولو، تزامناً مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 53. وانطلقت المنافسات بملاعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وتستمر إلى السبت المقبل، بمشاركة فرق أبوظبي، أنكورا، بهانسالي، لامار وغنتوت.
وتبدأ الجولة الثانية، بلقاء يجمع لامار بقيادة سلمان بن هايف مع بهانسالي بقيادة ريشي بهانسالي، وتعقبها مباراة غنتوت مع أبوظبي في «ديربي» خاص بين الفريقين، بعد فوز غنتوت 4-3 في آخر مباراة ضمن مهرجان بينك، مما يسهم في ارتفاع مستوى المباراة وإثاراتها، ويقود فريق غنتوت، علي المري، وناصر الشامسي، وميجيل داليا، ونيكولاس رويز، ويملك الفريق نقطتين، فيما يقود فريق أبوظبي، فارس اليبهوني، وسيمون رولر، وباوتيستا بايو، ألفارو شارب، ولا يملك الفريق أي نقطة.
وشهدت الجولة الافتتاحية فوز غنتوت على لامار 7-6، وسجل لغنتوت علي المري «هدفين»، وميجيل ونيكولاس «هدفين» وناصر الشامسي، وأنكورا على أبوظبي 6-5، وسجل «السداسية» سانتوس ليتصدر قائمة الهدافين، وأدار المباراتين نيكولاس وميجيل وأوسكار وخوان.

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