جارديم يستعد لـ «النخبة الآسيوية» بتغييرات في تشكيلة العين



معتز الشامي (أبوظبي)



رفع الجهاز الفني للعين، بقيادة البرتغالي جارديم، شعار «لا وقت للراحة»، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي السعودي، يوم الاثنين المقبل، على استاد هزاع بن زايد، ضمن «الجولة الخامسة» من «دوري أبطال آسيا للنخبة»، والتي يحتاج فيها «الزعيم» إلى الفوز لإبقاء حظوظه قائمة في المنافسة على مركز مؤهل إلى دور الـ16 من البطولة، خاصة أن «البنفسج» يملك نقطة واحدة في «مجموعة الغرب».

وتكتسب المباراة أهمية خاصة لدى جارديم، لأنها محطته الأولى مدرباً للفريق، بعدما تولى المسؤولية مطلع نوفمبر الجاري، ونجح في قيادة العين إلى الفوز على العروبة 4-2، ضمن «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين».

وخرج «الزعيم» من مباراة العروبة بمكاسب تجاوزت النقاط الثلاث، وأبرزها تعزيز مفاهيم وفلسفة التدريب للجهاز الفني الجديد الذي تولى المهمة خلفاً للأرجنتيني كريسبو، بجانب وضع جارديم يده على نقاط القوة والضعف في أداء الفريق، خصوصاً غياب التركيز في النصف الأخير من المباراة للاعبي الدفاع، ومنح الفرصة لعناصر جديدة استطاعت أن تثبت قدراتها، وعلى رأسها محمد عوض الله الذي صنع هدفاً وسجل آخر، وكان أحد أخطر لاعبي «الزعيم».

ورغم عدم حصول اللاعبين الدوليين على الراحة الكافية، إلا أن إصرارهم على المشاركة يعد «نقطة إيجابية» تعكس حرص «كتيبة البنفسج» على ضرورة استعادة مسار الانتصارات في توقيت حاسم من الموسم، بعد تراجع الأداء واهتزاز النتائج، محلياً وقارياً.

ويحتاج جارديم لتجهيز جميع اللاعبين، وبدء تنفيذ أفكاره التكتيكية والفنية للتحضير للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي السعودي يوم الاثنين المقبل، وتتطلب المباراة ضرورة إجراء بعض التغييرات على تشكيلة العين خاصة في الوسط والدفاع، وهو ما يعمل عليه الجهاز الفني، للوصول إلى «التوليفة» الأنسب القادرة على خطف نقاط المباراة، بما يعزز فرص الفريق في المنافسة على بطاقة مؤهلة إلى دور الـ16 من البطولة القارية التي يحمل لقبها.