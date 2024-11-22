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الرياضة

برشلونة يحصّن «الجوهرة الثمينة» بـ «مليار يورو»!

برشلونة يحصّن «الجوهرة الثمينة» بـ «مليار يورو»!
22 نوفمبر 2024 13:51

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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كشف برنامج «التشيرينجيتو» الإسباني الشهير النقاب عن أن برشلونة سيوقع عقداً جديداً مع نجمه الشاب و«جوهرته الثمينة» لامين يامال، يتضمن شرطاً جزائياً قدره مليار يورو، على أن يتم التوقيع بمجرد بلوغ يامال سن الـ 18 في 13 يوليو المقبل.
وذكرت شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت، أن هذا العقد الجديد سيكون أجمل هدية ليامال بمناسبة عيد ميلاده. والطريف أن الشبكة أشارت إلى أن يامال لا يمكنه حتى الآن استخراج رخصة قيادة لعدم بلوغه السن القانونية، ولكنه مع ذلك يملك سيارة صغيرة جميلة يتنقل بها في كتالونيا لاستكشاف طرقها، حتى يتعود عليها، وإن كان يعرّض نفسه لخطر الحصول على مخالفات، لأنه يقود السيارة تحت السن القانونية.
وأوضح برنامج «التشيرينجيتو» أنه رغم الصعوبات المالية الكبيرة التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه يريد تحصين نجمه الشاب من إغراءات الأندية الأخرى.
وقال البرنامج إن إدارة «البارسا» اعترفت بأنها تتمسك بهذا الشاب الموهوب الذي يمثل مستقبل برشلونة في مشروعه الجديد تحت قيادة الألماني هانسي فليك المدير الفني الذي استطاع أن يحقق «نقلة نوعية» في أداء الفريق.
وقالت إدارة «البارسا» على لسان إنريك ماسيم، مستشار خوان لابورتا رئيس النادي ونائبه، إنها رفضت 250 مليون يورو عرضاً من أحد الأندية الكبرى، لأنها لا تفكر على الإطلاق في بيع نجمها الشاب، وأشار ماسيم إلى أن العرض قادم من فرنسا، من دون أن يحدد النادي بالاسم.

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