«الثلاثي المؤثر» مصدر قلق جماهير ليفربول!



أنور إبراهيم (القاهرة)



تكثف إدارة ليفربول جهودها، من أجل تجديد عقود نجومها الثلاثة، الجناح المصري محمد صلاح، وقلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك، والظهير الأيمن الإنجليزي ترنت ألكسندر- أرنولد، الذي يُعتبرون من أهم عناصر الفريق وأكثرهم حيوية وتأثيراً.

غير أن الشكوك تحوم بشأن «الثلاثي» الذين تتزامن نهاية عقودهم مع «صيف 2025»، ما يعني أن أياً منهم يمكنه التفاوض مع أي نادٍ آخر في يناير المقبل، والرحيل «مجاناً»، ما لم يسارع النادي الإنجليزي إلى تجديد عقودهم.

وذكرت مصادر صحفية إنجليزية قريبة من ليفربول، أن النادي يمر بفترة انتقالية، منذ رحيل الألماني يورجن كلوب المدير الفني السابق في الصيف الماضي، وأصبح الهولندي أرني سلوت على رأس القيادة الفنية الجديدة لـ «الريدز»، ويستهدف بدوره قيادة الفريق نحو «عهد جديد»، ولكن قرب انتهاء عقود «الثلاثي المؤثر» يثير القلق بين الجماهير، ويتساءل الكثيرون منهم: كيف يمكن لليفربول أن يترك هؤلاء النجوم حتى الآن، من دون أن يتوصل معهم ومع وكلائهم إلى صيغة نهائية لتجديد عقودهم، بينما يقترب العام من نهايته؟

ورغم أن جماهير«الأنفيلد» لا تزال يحدوها الأمل في بقاء النجوم الثلاثة وتمديد عقودهم، إلا أن التكهنات بشأن رحيلهم كلهم أو بعضهم تتزايد يوماً بعد يوم، إذ أن ألكسندر- أرنولد مطلوب بشدة في ريال مدريد، بدلاً من داني كارباخال الذي أصيب بالرباط الصليبي، ويبتعد عن الملاعب لأكثر من 9 أشهر، بينما يتعرض صلاح لإغراءات كبيرة من جانب الأندية السعودية التي ترغب في ضمه إلى الدوري السعودي «المزدهر» بفضل نجومه الأوروبيين الذين أعطوه القوة والإثارة، والمزيد من المتابعة.

وفي هذا السياق، تحدث بيتر مور رئيس مجلس إدارة ليفربول السابق الذي خدم خلال الفترة التي فاز فيها النادي بدوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي «البريميرليج» 2020، وأوضح رأيه الشخصي في تصريحات لموقع «سوكريكس»،- قائلاً: بمقارنة شكوك الحاضر بتحديات الماضي، أتذكر الضجة التي حدثت عند رحيل النجم كيفين كيجان إلى هامبورج في سنوات السبعينيات، وكيف تصرف النادي وقتها بذكاء وعلى وجه السرعة، وتعاقد مع نجم لا يقل عنه هو الأسكتلندي كيني دالجليش.

وأضاف: أنا عجوز بالقدر الكافي الذي يجعلني أتذكر هذه الوقائع، حيث كان بعضهم يتصور وقتها أن الفريق سيتعرض للانهيار، بل وتساءل بعضهم: من إذن سيسجل الأهداف بعد رحيل كيجان؟

وقال مور: لا أتصور أن تتخلى إدارة النادي بسهولة عن هؤلاء النجوم الثلاثة، لأنني أدرك أن الإدارة تتفاوض مع وكلائهم من أجل توقيع عقود جديدة.

واختتم كلامه قائلاً: انظروا إلى هؤلاء النجوم الثلاثة، وهم يلعبون بكل قوة وشغف ورغبة في الانتصارات وحصد الألقاب، هل قصّر منهم أحد في مهمته بهدف الضغط على إدارة النادي؟ لم يحدث ذلك لأنهم محترفون.

يتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي، ويواجه الأحد ساوثهامبتون في الجولة 12 للمسابقة، كما يتصدر ترتيب أندية دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة «12نقطة» من الفوز في الجولات الأربع الأولى.