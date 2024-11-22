إيطاليا تبحث عن أمجاد البحار في دبي



دبي (الاتحاد)



أقام فريق ريد بُل إيطاليا المشارك في بطولة الإبحار الشراعي السريع «سيل جي بي» الذي ينطلق غداً مع سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى، احتفالية استثنائية للإعلان عن إطلاق الفريق من قاعدته البحرية في دبي، وذلك من خلال قيام المظلي الاستعراضي هوراسيو يورينس بتسليم خوذات السباق الخاصة بالفريق من السماء، إلى جانب العروض المتنوعة الأخرى.

ويشارك الفريق الإيطالي للمرة الأولى في سلسلة سباقات الإبحار الشراعي السريعة، وبقيادة جيمي سبيثيل ومؤسس الفريق ورئيسه التنفيذي، ويتولى قيادة قارب الفريق روجيرو تيتا، الحائز على ميداليتين أولمبيتين ذهبيتين، فيما تتولى جيوليا فافا، الفائزة أخيراً بكأس أميركا الأولى للسيدات، والفائزة بالميدالية البرونزية في بطولة العالم مرتين، منصب المخطّطة الاستراتيجية للفريق إلى جانب أندريا تيسي، وهو بحار متمرس يعرف تماماً متطلبات كأس أميركا، ويشرف على التحكم بمدى ارتفاع القارب فوق المياه، وهو منصب مهم ودقيق في قوارب «أف 50» التي تصل سرعتها إلى أكثر من 100 كم/ساعة.

ومن أبرز الأسماء في قائمة الفريق كايل لانجفورد، بطل «سيل جي بي» ثلاث مرات، والذي قام بانتقال مفاجئ من فريق أستراليا للانضمام إلى الطاقم الإيطالي، ويكمل تشكيلة الفريق كل من ماتيو سيلون وإنريكو فولتوليني، وكلاهما بحاران بارعان يتمتعان بخبرة عالية في السباقات العالية الأداء، وأليكس سينكلير، وهو عضو رئيسي آخر يأتي من طاقم سبيثيل الأميركي السابق، وفي الكواليس، يبدو المدرّب المخضرم في بطولة «سيل جي بي» والفائز كمدرّب بكأس أميركا فيليب بريستي مستعداً لتوجيه الفريق نحو النجاح.

وشهد حفل الإعلان عن الفريق تقديم عروض ترفيهية من أليساندرا تشيلمي نجمة البريك دانس، وشون جارنييه لاعب الاستعراض الحر لكرة القدم، وفيكي جوميز متسابق الدراجات الهوائية الاستعراضية، قبل أن يحظوا بفرصة رؤية لمحة حصرية للمرة الأولى عن مركب الفريق «أف 50» وهو يشقّ مياه البحر.

ومع 12 دولة متنافسة و14 فعالية عبر 5 قارات، من المتوقع أن يكون الموسم الخامس من «سيل جي بي» الأكثر تشويقاً حتى الآن.

وينطلق موسم 2025 هذا الأسبوع في سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار الشراعي، مع يومين من السباقات السريعة على أن يطوف العالم وصولاً إلى المحطة الختامية في أبوظبي العام المقبل.