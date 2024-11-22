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الرياضة

الحمرية يكرم أصحاب الإنجازات الرياضية

الحمرية يكرم أصحاب الإنجازات الرياضية
22 نوفمبر 2024 17:13

 
الشارقة (وام)

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كرم نادي الحمرية أصحاب الإنجازات الرياضية للموسم الرياضي 2024-2023 بمكرمة سخية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بحضور عيسى هلال، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وحميد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، وأحمد راشد الشامسي، عضو المجلس الاستشاري بالشارقة، وموزة الشامسي، مدير مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بالإضافة لأعضاء مجلس إدارة النادي.
وثمن حميد الشامسي مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة السخية، والتي تؤكد الاهتمام الكبير من جانب سموه بأبنائه الرياضيين، موجهاً الشكر لمجلس الشارقة الرياضي، والذي يجسد رؤية سموه على أرض الواقع.
من جهته، أشاد عيسى هلال بالإنجازات الرياضية لنادي الحمرية، مؤكداً أنها إنجازات تمثل مصدر سعادة لصاحب السمو حاكم الشارقة الداعم الأول للرياضة والرياضيين في الإمارة، متمنياً التوفيق لمنتسبي نادي الحمرية في كل الرياضات.
وتم خلال الحفل إطلاق الخطة الاستراتيجية لنادي الحمرية (2023-2027) وجائزة «الحمرية للتميز الرياضي والمجتمعي»، والتي ستكون مخصصة لمنتسبي النادي من لاعبين وكوادر إدارية وفنية وموظفين.

الإمارات
الشارقة
الحمرية
مجلس الشارقة الرياضي
عيسى هلال
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