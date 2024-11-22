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الرياضة

كوفاسيتش ينضم إلى قائمة المصابين في السيتي

كوفاسيتش ينضم إلى قائمة المصابين في السيتي
22 نوفمبر 2024 18:38

لندن (أ ف ب)

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يغيب لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش عن فريقه مانشستر سيتي بطل إنجلترا لكرة القدم لفترة تتراوح بين «ثلاثة أسابيع وشهر واحد» حسب ما أفاد مدربه الإسباني بيب جوارديولا.
ويخسر السيتي بطل إنجلترا في السنوات الأربع الماضية والذي يعاني من كثرة الإصابات، اللاعب الذي عوّض غياب رودري الفائز بالكرة الذهبية هذا العام والمبتعد حتى نهاية الموسم.
وخاض كوفاسيتش (30 عاماً) مع منتخب بلاده المباراة الأولى التي خسرها أمام أسكتلندا 0-1 طوال فتراتها، ثم الشوط الأول من المباراة أمام البرتغال (1-1) قبل أن يتم استبداله.
وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي عشية مواجهة توتنهام السبت على أرضه إنه لن يكون متاحاً «لفترة معينة، ثلاثة أسابيع أو شهر».
في المقابل، أعلن جوارديولا عودة المدافعين جون ستونز والسويسري مانويل أكانجي إلى تدريبات الفريق، وأبدى تفاؤله بشأن الحالة الصحية لكل من الهولندي ناثان آكي والبرتغالي روبن دياش المتوقع التحاقهما بالتشكيلة قريباً.
من ناحية أخرى، يستمر غياب جاك جريليش وفيل فودين والبلجيكي جيريمي دوكو.
ويتخلف مانشستر سيتي بفارق خمس نقاط عن ليفربول متصدر الترتيب.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
ماتيو كوفاسيتش
توتنهام
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