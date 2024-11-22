«الهداف» يُصيب ليفركوزن بـ «الصدمة»!

برلين (أ ف ب)



خسر باير ليفركوزن بطل ألمانيا جهود مهاجمه النيجيري الدولي فيكتور بونيفايس لـ «بضع مباريات»، بعد عودته من النافذة الدولية الأخيرة مصاباً في قدمه، حسب ما كشف مدرب الفريق الإسباني شابي ألونسو.

وقال ألونسو للصحفيين قبل مباراة فريقه على أرضه أمام هايدنهايم السبت «يعاني من إصابة صغيرة في عضلة الفخذ، إنه أمر مؤسف».

وذكرت وسائل إعلام نيجيرية أن بونيفايس قد يغيب عن الفترة المتبقية من العام الحالي، لكنّ ألونسو كان متفائلاً بعودة المهاجم في وقت قريب.

وأضاف ألونسو «لن يكون موجوداً (السبت) أو أمام سالزبورج (دوري أبطال أوروبا)، نأمل أن يلعب مرة أخرى هذا العام، علينا أن ننتظر ونرى، لكن لن يستغرق الأمر ستة أو ثمانية أسابيع».

ومن المتوقع أن يشغل مكانه المهاجم التشيكي باتريك شيك الذي شارك مرتين فقط في الدوري هذا الموسم.

وأوضح ألونسو عن شيك «إنه مستعد دائماً، لا نحتاجه فقط الآن إنما دائماً».

وبعد موسم استثنائي، توجه بإحراز لقب الدوري الموسم الماضي من دون خسارة أي مباراة في «البوندسليجا»، جاء أداء ليفركوزن متفاوتاً هذا الموسم.

يحتل ليفركوزن المركز الرابع في الدوري بفارق تسع نقاط عن بايرن ميونيخ متصدر الترتيب.

وأهدر فريق ألونسو 13 نقطة إلى الآن هذا الموسم، أي بنقطة أكثر من النقاط الـ 12 التي أهدرها طوال الموسم الماضي.

ويتصدر بونيفايس قائمة هدّافي ليفركوزن في الدوري هذا الموسم مع ستة أهداف وتمريرة حاسمة في عشر مباريات.