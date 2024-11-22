كلباء يجرد شباب الأهلي من أول نقطتين!



معتصم عبدالله (دبي)



فرض كلباء التعادل السلبي أمام مضيفه شباب الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد راشد بدبي، ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، ليحرم «النمور» منافسه «الفرسان» الاستمرار في الصدارة لمصلحة الشارقة المتفوق على النصر 3-0 ضمن الجولة ذاتها.

ورفع شباب الأهلي الذي فشل في التسجيل للمرة الأولى، رصيده إلى 19 نقطة من 7 مباريات، ليتراجع إلى مركز الوصافة خلف «الملك» المتصدر، برصيد 21 نقطة، ويملك «الفرسان» مباراة مؤجلة من الجولة السابعة أمام العين، في الوقت الذي رفع فيه «النمور» صاحب ثاني أقوى دفاع في الدوري، رصيده إلى 11 نقطة من 7 مباريات، وله مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة أمام العين.

ومثل غياب الدوليين، الملاحظة الأبرز على التشكيلة الأساسية للفريقين، حيث افتقد «الفرسان» جهود الإيراني سردار أزمون للإيقاف، بجانب غياب حارب عبدالله، فيما أبقى المدرب باولو سوزا على الثنائي سعيد عزت الله ويحيى الغساني على دكة البدلاء قبل المشاركة في الشوط الثاني، في المقابل غاب عن «النمور» نجمه مهدي قايدي، فيما بقى مواطنه شهريار موجانلو على دكة البدلاء.

وغابت الأهداف في الشوط الأول، في ظل قلة الفرص أمام مرمى الفريقين باستثناء تصدي حمد المقبالي حارس «الفرسان» على كرة داخل المنطقة من تمريرة سالم راشد تجاه المهاجم ياسر حسن في الدقيقة 27، في المقابل ألغى الحكم سلطان عبدالرازق «ضربة جزاء» لشباب الأهلي بعد العودة إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، أهدر فيدريكو كاتاربيا قائد «الفرسان» فرصة حسم المباراة والنقاط الثلاث، من ضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 93، بعد عرقلة «البديل» كون سانتوس داخل المنطقة، ونفذها كارتابيا لترتطم بالقائم الأيسر لمرمى سلطان المنذري، قبل نهاية المباراة بالتعادل السلبي.