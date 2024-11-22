الجمعة 22 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كلباء يجرد شباب الأهلي من أول نقطتين!

كلباء يجرد شباب الأهلي من أول نقطتين!
22 نوفمبر 2024 19:11

 
معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
«ثلاثية النصر» تمنح الصدارة لـ«الشارقة»
الحمرية يكرم أصحاب الإنجازات الرياضية


فرض كلباء التعادل السلبي أمام مضيفه شباب الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد راشد بدبي، ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، ليحرم «النمور» منافسه «الفرسان» الاستمرار في الصدارة لمصلحة الشارقة المتفوق على النصر 3-0 ضمن الجولة ذاتها.
ورفع شباب الأهلي الذي فشل في التسجيل للمرة الأولى، رصيده إلى 19 نقطة من 7 مباريات، ليتراجع إلى مركز الوصافة خلف «الملك» المتصدر، برصيد 21 نقطة، ويملك «الفرسان» مباراة مؤجلة من الجولة السابعة أمام العين، في الوقت الذي رفع فيه «النمور» صاحب ثاني أقوى دفاع في الدوري، رصيده إلى 11 نقطة من 7 مباريات، وله مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة أمام العين.
ومثل غياب الدوليين، الملاحظة الأبرز على التشكيلة الأساسية للفريقين، حيث افتقد «الفرسان» جهود الإيراني سردار أزمون للإيقاف، بجانب غياب حارب عبدالله، فيما أبقى المدرب باولو سوزا على الثنائي سعيد عزت الله ويحيى الغساني على دكة البدلاء قبل المشاركة في الشوط الثاني، في المقابل غاب عن «النمور» نجمه مهدي قايدي، فيما بقى مواطنه شهريار موجانلو على دكة البدلاء. 
وغابت الأهداف في الشوط الأول، في ظل قلة الفرص أمام مرمى الفريقين باستثناء تصدي حمد المقبالي حارس «الفرسان» على كرة داخل المنطقة من تمريرة سالم راشد تجاه المهاجم ياسر حسن في الدقيقة 27، في المقابل ألغى الحكم سلطان عبدالرازق «ضربة جزاء» لشباب الأهلي بعد العودة إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 33.
وفي الشوط الثاني، أهدر فيدريكو كاتاربيا قائد «الفرسان» فرصة حسم المباراة والنقاط الثلاث، من ضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 93، بعد عرقلة «البديل» كون سانتوس داخل المنطقة، ونفذها كارتابيا لترتطم بالقائم الأيسر لمرمى سلطان المنذري، قبل نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
اتحاد كلباء
الشارقة
النصر
آخر الأخبار
منصور بن زايد: متحف "نور وسلام" نافذة لاستكشاف ثراء الحضارة الإسلامية
علوم الدار
منصور بن زايد: متحف "نور وسلام" نافذة لاستكشاف ثراء الحضارة الإسلامية
اليوم 19:08
برشلونة يسبق الريال بخطوة في صفقة نجم «البوندسليجا»!
برشلونة يسبق الريال بخطوة في صفقة نجم «البوندسليجا»!
اليوم 20:02
أول صورة مفصّلة لنجم في مجرّة غير درب التبانة
الترفيه
لأول مرة.. التقاط صورة مفصّلة لنجم في مجرّة غير درب التبانة
اليوم 20:00
ضمن مشاركتهما في «كوب 29».. دائرة الطاقة وهيئة البيئة تعلنان تقدُّماً كبيراً في تنفيذ استراتيجية تغير المناخ لإمارة أبوظبي
علوم الدار
ضمن مشاركتهما في «كوب 29».. دائرة الطاقة وهيئة البيئة تعلنان تقدُّماً كبيراً في تنفيذ استراتيجية تغير المناخ لإمارة أبوظبي
اليوم 19:45
دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة
علوم الدار
"موارد الشارقة" تحدد عطلة عيد الاتحاد الـ53
اليوم 19:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©