الجمعة 22 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فريق جديد ينضم إلى «الفورمولا-1»!

فريق جديد ينضم إلى «الفورمولا-1»!
22 نوفمبر 2024 20:38

 
لاس فيجاس (أ ب)

أخبار ذات صلة
كاليفورنيا تواجه أمطاراً قياسية مع استمرار انقطاع الكهرباء
صفقة قياسية في الدوري الأميركي


باتت فرص شركة «أندريتي جلوبال» أكبر في أن ينافس فريق لها في بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا-1»، وذلك بعدما تم تقليص دور المالك مايكل أندريتي في الشركة.
وأدى ذلك إلى إمكانية أن تمنح «الفورمولا-1» فرصة اتخاذ قرار بضم الفريق المدعوم من شركة «جنرال موتورز» ليصبح الفريق رقم 11 في البطولة خلال الأسابيع المقبلة، فيما تواجد دان توريس، مالك الأغلبية في شركة أندريتي في لاس فيجاس، لدراسة فرص تواجد الفريق في البطولة.
وعلى حسب ما ذكر كان مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) جزءاً من تحقيق وزارة العدل لمعرفة سبب رفض دخول فريق أندريتي في البطولة، ويتواجد عشرة فرق و20 سيارة في بطولة «الفورمولا-1» حالياً، كما يتواجد فريق أميركي واحد فقط بالمسابقة وهو فريق هاس، والذي يملكه رجل الأعمال جين هاس.
ويعد سباق لاس فيجاس هو الثالث هذا الموسم في الولايات المتحدة الأميركية أكثر من أي بلد آخر، وذلك بعد زيادة شعبية فورمولا1- في أميركا خلال السنوات الخمس الماضية.
ورغم ذلك لم يتمكن أندريتي من الحصول على موافقة من «الفورمولا-1» للدخول في السباقات، لكن الموقف تغير في سبتمبر الماضي، حينما تم تقليص دور أندريتي في الشركة. ومع تولي توريس الدور، فإن المحادثات باتت مستمرة ولم يتضح بعد اسم الفريق بعد إبعاد أندريتي، فيما ستتولى كاديلاك مهمة صناعة محرك السيارة، لكنها أكدت أن المحرك لن يكون جاهزاً قبل 2028 وهو الأمر الذي يعني أن الفريق الذي يقوده توريس في 2026 سيستخدم محركاً مؤقتاً من شريك آخر.

أميركا
لاس فيجاس
الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
آخر الأخبار
منصور بن زايد: متحف "نور وسلام" نافذة لاستكشاف ثراء الحضارة الإسلامية
علوم الدار
منصور بن زايد: متحف "نور وسلام" نافذة لاستكشاف ثراء الحضارة الإسلامية
اليوم 19:08
ناشرون: التكنولوجيا تؤسس جيلاً جديداً من القراء
التعليم والمعرفة
ناشرون: التكنولوجيا تؤسس جيلاً جديداً من القراء
اليوم 22:41
منظومة دفاع جوي
الأخبار العالمية
أوكرانيا تطلب من حلفائها أنظمة حديثة للدفاع الجوي
اليوم 22:37
لحظة إطلاق صاروخ روسي
الأخبار العالمية
بوتين يعلّق على إطلاق صاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي الجديد
اليوم 22:13
مريض مصاب بمرض جدري القردة
الأخبار العالمية
"الصحة العالمية" تدلي ببيان بشأن جدري القردة
اليوم 22:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©