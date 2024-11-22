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الرياضة

الوحدة والوصل يتعادلان في «قمة الثامنة»

الوحدة والوصل يتعادلان في «قمة الثامنة»
22 نوفمبر 2024 21:54

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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تعادل الوحدة والوصل بهدفين لكل منهما، على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، في قمة «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين».
ورفع «العنابي» رصيده إلى «15 نقطة»، ليفقد نقطتين في سباق الصدارة مع الشارقة وشباب الأهلي، في حين بلغ «الإمبراطور» النقطة العاشرة.
وسجل للوحدة إبراهيما ديارا في الدقيقة 31، وروبن فيليب في الدقيقة 67، وللوصل هاريس سفيروفيتش في الدقيقة 19، وسيونج كونج في الدقيقة 84.
وجاء الشوط الأول متوسط المستوى، فيما شهد الشوط الثاني أداءً قوياً، ونجح الوحدة في إضافة الهدف الثاني، عقب طرد ساردان لاعب الوصل في الدقيقة 66، نتيجة لعبة الخشونة مع عمر خربين، في حين أدرك سيونج يونج هدف التعادل، رغم أن «الأصفر» يلعب بعشرة لاعبين، لتنتهي قمة الجولة بالتعادل 2-2. 

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
الوصل
شباب الأهلي
الشارقة
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