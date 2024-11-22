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الرياضة

«رواد الإمارات» يحصد برونزية «جولف العرب»

«رواد الإمارات» يحصد برونزية «جولف العرب»
23 نوفمبر 2024 00:56

عجمان (الاتحاد)

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حقق منتخب «الرواد» الإماراتي المركز الثالث، وحصل على الميدالية البرونزية، في ختام مشواره في البطولة العربية الـ 43 للرجال، والثانية لرواد الجولف التي يحتضنها نادي الزواء للجولف في عجمان.
وحصل على الذهبية المنتخب المغربي بـ 310 ضربات، وحل ثانياً المنتخب اللبناني 317 ضربة، وجاء المنتخب الإماراتي ثالثاً بنتيجة 325 ضربة، بواقع 37 ضربة فوق المعدل، والعُماني رابعاً بنتيجة 325، بواقع 37 ضربة فوق المعدل، وضم المنتخب الإماراتي اللاعبين سالم بن دسمال، وسعيد المالك، وجمال بن مرغوب.
وفي منافسات فردي «الرواد»، فاز بالمركز الأول المغربي سليمان برادا 151 ضربة، بواقع 7 ضربات فوق المعدل، والمركز الثاني اللاعب اللبناني سميح الزين 158 ضربة، بواقع 14 ضربة فوق المعدل، والمركز الثالث تعادل فيه اللاعبان اللبناني رشيد عقل، والمغربي جمال مانا 159 ضربة، بواقع 15 ضربة فوق المعدل.
وفي منافسات منتخبات الرجال، حافظ المنتخب المغربي على الصدارة لليوم الثاني على التوالي بتحقيقه 408 ضربات، بواقع 24 ضربة تحت المعدل، وحل ثانياً منتخبنا الوطني 427 ضربة، بواقع 5 ضربات تحت المعدل.
وفي منافسات فردي، الرجال جاء بالمركز الأول المغربي آدم بريسنو 133 ضربة، وفي المركز الثاني تعادل المغربي هوجو تروميتر، والقطري علي الشهراني 138 ضربة.
وبالنسبة لنتائج لاعبي الإمارات بهذه الفئة، حقق المركز الخامس اللاعب الإماراتي أحمد سكيك 140 ضربة، بواقع 4 ضربات تحت المعدل، وزميله ريان أحمد 142 ضربة، ومن ثم زميله اللاعب سام مولين 146 ضربة، ولاعبنا جوناثان سلفاراج سجل 148 ضربة.

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