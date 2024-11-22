الجزيرة وعجمان.. «السلسلة الإيجابية» بـ«المعنويات العالية»

مراد المصري (أبوظبي)

تختتم اليوم «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بإقامة مباراتين، يلتقي الجزيرة مع عجمان مع سعيهما لمواصلة النتائج الإيجابية، فيما يتطلع بني ياس إلى استعادة التوازن أمام دبا الحصن.

ويستضيف الجزيرة منافسه عجمان، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، في لقاء يشكل اختباراً لـ«فخر أبوظبي» الباحث عن الاستمرار في حصد النقاط، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادل في آخر أربع مباريات، ليصل إلى «النقطة 13» في المركز الرابع، فيما أجبر «البركان» الوصل «حامل اللقب» على التعادل، ثم انتزع الفوز على البطائح، يرفع رصيده إلى «7 نقاط» في المركز العاشر.

ويملك الجزيرة الأفضلية في المواجهات السابقة بحصد 13 انتصاراً، مقابل 5 انتصارات لعجمان، و6 تعادلات، في 24 مواجهة سابقة، إلا أن «البرتقالي» تحسن في المواجهات الأخيرة بينهما، وتحديداً في آخر 4 مباريات التي حقق خلالها الفوز 3 مرات، مقابل التعادل في مباراة، ما يجعل «فخر أبوظبي» مطالباً برفع درجة التركيز أمام منافس يجيد التحدي.

ويتميز الجزيرة أنه حقق الفوز في جميع المباريات الثلاث السابقة التي أقيمت على ملعبه إلى الآن، فيما لم يحصد عجمان أي نقطة «خارج الديار» هذا الموسم.

ويتلقي دبا الحصن مع بني ياس، على استاد صقر بن محمد القاسمي، وتعد المواجهة مختلفة تماماً عندما التقيا مطلع الموسم الجاري، وتفوق «السماوي» مرتين في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، حيث أصبح دبا الحصن أكثر تنظيماً تحت قيادة المدرب حسن العبدولي، بعدما انتزع نقطتين، منها «النقطة التاريخية» بالعودة متعادلاً في ملعب العين.

ويتطلع بني ياس إلى الاستفادة من عودة هدافه الفرنسي يوسف نياكتيه، بعد تعافيه من الإصابة، في محاولة لتحسين موقعه على سلم الترتيب، حيث يحتل «السماوي» المركز الحادي عشر وله 7 نقاط.