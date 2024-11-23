كين «بدر 14» في سماء «البوندسليجا»!



برلين (أ ف ب)



استعد بايرن ميونيخ لقمته أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري إبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، بفوز كبير على جاره أوجسبورج بثلاثية سجلها مهاجمه الدولي الإنجليزي هاري كين في «ديربي بافاريا» على ملعب «أليانتس أرينا» في ميونيخ وأمام 75 ألف متفرج، في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل كين ثلاثيته في الدقائق 63 و93 من ركلتي جزاء و95، رافعاً رصيده إلى 14 هدفاً هذا الموسم، فانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق ثلاثة أهداف أمام شريكه السابق مهاجم أينتراخت فرانكفورت الدولي المصري عمر مرموش.

كما هو الهدف الـ20 لكين بعد أهدافه الستة في مسابقة دوري الأبطال.

وعانى النادي البافاري الأمرين لتحقيق الفوز، على الرغم من سيطرته على المجريات من البداية حتى النهاية، لكنه اصطدم بدفاع منظم وحارس كرواتي متألق نيديليكو لابروفيتش الذي تألق في الذود عن عرينه.

واحتاج بايرن ميونيخ الى ركلتي جزاء وهدفين في الوقت القاتل لكين في الدقيقتين 63 و93.

وكانت مواجهة أوجسبورج بروفة للنادي البافاري قبل ثلاثة اختبارات نارية سيكون ملعب «أليانتس أرينا» مسرحاً لاثنين: الثلاثاء المقبل أمام باريس سان جيرمان، والثانية في الثالث من ديسمبر المقبل أمام باير ليفركوزن في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية، وبينهما سيحل بايرن ضيفاً على بوروسيا دورتموند في الـ«كلاسيكر» السبت المقبل.

وهو الفوز الخامس توالياً لبايرن ميونيخ في الدوري، دون ان تهتز شباكه في إنجاز لم يحققه منذ مارس 2017، والتاسع هذا الموسم، وعزز موقعه في الصدارة برصيد 29 نقطة، مبتعداً مؤقتاً بفارق ثماني نقاط عن أقرب مطارديه لايبزج الذي يحل ضيفاً على هوفنهايم السبت.

وانتظر بايرن ميونيخ الدقيقة 13 لتشكيل خطورة على مرمى لابروفيتش بتسديدة قوية لليون جوريتسكا من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن (13).

وهيأ جمال موسيالا كرة الى القائد يوزوا كيميش عند حافة المنطقة فسددها فوق العارضة (18).

وتدخل لابروفيتش في توقيت مناسب لقطع تمريرة عرضية للدولي الفرنسي مايكل أوليسيه من أمام كين المتربص، ثم تصدى ببراعة لتسديدة موسيالا من مسافة قريبة (28).

وتابع لابروفيتش تألقه وأبعد تسديدة أخرى لموسيالا من داخل المنطقة (34).

وجرب اوليسيه حظه من ركلة حرة مباشرة مرت فوق العارضة (41)، وتوغل كين داخل المنطقة وسدد كرة زاحفة بجوار القائم الأيمن (42).

وأنقذ لابروفيتش مرماه من هدف محقق بإبعاده تسديدة قوية لجوريتسكا الى ركنية (45+4)

وتابع البايرن ضغطه في الشوط الثاني، ولعب موسيالا رأسية من مسافة قريبة بين يدي الحارس لابروفيتش (47)، وردت العارضة رأسية لجوريستكا من مسافة قريبة (49).

وأبعد لابروفيتش تسديدة لموسيالا من مسافة قريبة الى ركنية (53)، وسدد الدولي البرتغالي رافايل جيريرو كرة قوية من خارج المنطقة فوق العارضة (57).

وحصل البايرن على ركلة جزاء، إثر لمسة يد للبديل الدنماركي مادس بيدرسن لمحاولته أبعاد كرة عرضية أمام المرمى فانبرى لها كين بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس لابروفيتش (59).

ودفع المدرب البلجيكي لبايرن ميونيخ فانسان كومباني بالثلاثي لوروا سانيه وسيرج جنابري والنمساوي كونراد لايمر بدلاً من أوليسيه والفرنسي كينجسلي كومان وجريريرو (76).

ولعب كومباني ورقة المخضرم توماس مولر مكان موسيالا (89).

وحصل كين على ركلة جزاء، إثر عرقلته من المدافع كيفن شلوتربيك خلال محاولته متابعة عرضية لجنابري داخل المرمى الخالي، وطرد مدافع أوجسبورج لتلقيه الإنذار الثاني.

وعلى غرار ركلة الجزاء الأولى، لجأ الحكم الى حكم الفيديو المساعد «الفار» للتأكد من صحتهما، فانبرى لها بيمناه على يمين الحارس لابروفيتش (93).

وحقق كين الـ«هاتريك» عندما تلقى كرة عرضية من مولر داخل المنطقة، هيأها لنفسه بيمناه وتابعها برأسه على بعد متر تقريبا داخل المرمى الخالي (95).



