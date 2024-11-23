سان جيرمان ضد السقوط في فرنسا!



باريس (رويترز)



تغلب باريس سان جيرمان 3-صفر على تولوز في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، ليحافظ فريق العاصمة على سجله خالياً من الهزائم محلياً، ويحقق فوزه الخامس توالياً.

وبهذا يصبح سان جيرمان واحداً من ثلاثة فرق لا تعرف طعم الخسارة في مسابقات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم، إلى جانب بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني ويوفنتوس صاحب المركز السادس في الدوري الإيطالي.

وكانت بداية سان جيرمان، الذي يحل ضيفاً على بايرن في دوري الأبطال يوم الثلاثاء، حذرة أمام تولوز الذي ألحق بفريق العاصمة الهزيمة الوحيدة في آخر 40 مباراة بالدوري.

وحرم جيوم ريست حارس تولوز برادلي باركولا هداف المسابقة من التسجيل قبل دقيقة واحدة من الهدف الأول الذي سجله جواو نيفيز في الدقيقة 35 بتسديدة مباشرة من حدود منطقة الجزاء مستغلاً عرضية متقنة من أشرف حكيمي.

وأهدر حكيمي فرصة للتسجيل من مسافة بعيدة مع استمرار هيمنة سان جيرمان على الكرة بعد الاستراحة إذ أبعدها الحارس إلى ركلة ركنية.

وظن وارين زائير إيمري أنه ضاعف تقدم سان جيرمان في الدقيقة 54، لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد دامت طويلاً.

ولم يستغل تولوز الفرص التي سنحت له، بينها محاولة البديل شافي بابيكا من مسافة قريبة، لكنها علت العارضة، بعد دقائق من نزوله أرضية الملعب.

لكن لوكاس بيرالدو ضاعف تقدم فريقه في الدقيقة 84 من أول لمسة قرب منطقة الجزاء، حيث استغل كرة مرتدة، محرزاً هدفه الأول هذا الموسم قبل أن يحرز البديل فيتينيا الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع مستغلاً عرضية متقنة من البديل الآخر راندال كولو مواني.

وبعد فوزه 1-صفر على لانس في الثاني من نوفمبر الجاري، يحافظ سان جيرمان على نظافة شباكه في مباراتين متتاليتين على أرضه في الدوري للمرة الأولى منذ عام واحد.

ويستضيف فريق العاصمة منافسه نانت في 30 من الشهر الجاري.

ويتصدر سان جيرمان الدوري برصيد 32 نقطة، بفارق ست نقاط أمام موناكو ثاني الترتيب، والذي تغلب 3-2 على بريست، ويحتل تولوز المركز العاشر برصيد 15 نقطة.