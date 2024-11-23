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الرياضة

راسل الأسرع في التجارب الأخيرة لجائزة لاس فيجاس

راسل الأسرع في التجارب الأخيرة لجائزة لاس فيجاس
23 نوفمبر 2024 11:28

 
لاس فيجاس (رويترز)

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حقق جورج راسل أسرع زمن في التجارب الأخيرة قبل التجارب التأهيلية لسباق جائزة لاس فيجاس الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، متفوقاً على أوسكار بياستري سائق مكلارين وكارلوس ساينز من فيراري.
وتصدر راسل سائق مرسيدس التجارب الأخيرة بزمن قدره دقيقة و33.570 ثانية، بفارق 0.215 عن بياستري و0.348 عن ساينز في تجارب شهدت رفع العلم الأحمر في وقت متأخر منها.
وعانى ماكس فيرستابن، حامل لقب سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى الذي يمكنه إحراز لقبه الرابع على التوالي مع رد بول الأحد، مجدداً في السيطرة على المقود بسبب الأرض الزلقة على امتداد حلبة لاس فيجاس الساحرة.
وقال فيرستابن في وقت مبكر من فترة التجارب «لا أستطيع قيادتها، سأتعرض لحادث».
لكن السائق الهولندي قال إنه شعر بتحسن كبير، بعد الاستعانة بالإطارات اللينة، واستعاد توازنه لينهي التجارب في المركز الخامس بزمن قدره دقيقة و34.137 ثانية.
وحقق لاندو نوريس سائق مكلارين المركز الرابع في دقيقة و34.008 ثانية.
اكتسح لويس هاميلتون التجربتين الأولى والثانية، وكان حاسماً مجدداً، إذ تصدر السائقين في بداية التجربة الأخيرة، قبل أن ينهيها في المركز السادس بفارق 0.771 عن راسل زميله في فريق مرسيدس.
وتوقف لانس سترول من أستون مارتن على الحلبة في اللحظات الأخيرة من التجارب مما تسبب في رفع العلم الأحمر.

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بطولة العالم للفورمولا-1
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