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الرياضة

برشلونة وسيلتا فيجو.. «مؤشر قلق»!

برشلونة وسيلتا فيجو.. «مؤشر قلق»!
23 نوفمبر 2024 11:39

 
مراد المصري (أبوظبي)

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يلتقي برشلونة مع سيلتا فيجو اليوم، في مباراة صعبة «خارج الديار»، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، وتثير المواجهة بعض القلق بالنظر إلى سجل المواجهات الـ10 السابقة بين الفريقين في مدينة فيجو، وحقق خلالها الفريق الكتالوني الفوز ثلاث مرات فقط.
وتعرض برشلونة لخسارتين هذا الموسم في «الليجا»، وكلتاهما خارج الديار، آخرهما أمام ريال سوسيداد، ضمن الجولة الماضية التي سبقت التوقف الدولي.
وخلال المواجهات العشر الماضية بين الفريقين على ملعب «أبانكا بالايدوس»، حقق سيلتا فيجو الفوز 4 مرات، وفرض التعادل في 3 مناسبات، مقابل الخسارة 3 مرات فقط.
ويقدم الفريقان كرة قدم جذابة، حيث يملك برشلونة شهية تهديفية كبيرة بتسجيله 40 هدفاً في 13 مباراة.
ويعتمد سيلتا فيجو مجدداً على أسطورة الفريق، ياجو أسباس، الذي يعرف كيف يقتنص الأهداف ضد برشلونة، وسجل 11 هدفاً في 19 مواجهة سابقة ضدهم في «الليجا»، إلى جانب 4 تمريرات حاسمة أيضاً.
وفي آخر 9 مباريات بين الفريقين على ملعب «أبانكا بالايدوس»، سجل أسباس 9 أهداف ضد برشلونة، ومنها الثنائية في فوز سيلتا فيجو الكبير 4-1 في موسم 2016-2015، وثنائية أيضاً في التعادل 3-3 في موسم 2022-2021، عندما عاد فريق فيجو من التأخر 3-0 في الشوط الأول.

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