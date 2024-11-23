سيميوني يحطم رقماً غير مسبوق في «الليجا»



مراد المصري (دبي)



يخوض الأرجنتيني دييجو سيميوني مباراة خاصة للغاية، عندما يقود أتلتيكو مدريد مدرباً للمرة الـ700، في مسيرة ممتدة منذ 12 عاماً، وذلك عندما يستضيف فريق العاصمة الليلة «السبت»، ديبورتيفو ألافيس، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، ويصبح أول مدرب على الإطلاق في تاريخ «الليجا» يصل إلى هذا العدد من المباريات مع نفس الفريق.

وخلال 699 مباراة سابقة، حقق المدرب الفوز 413 مرة، مقابل التعادل 153 والخسارة 133، وسجل الفريق معه 1184 هدفاً، واستقبل 596 هدفاً.

وعلى مدار مشواره الذي انطلق في يناير 2012، عندما تسلم مهمة قيادة أتلتيكو مدريد، كان الفريق يعاني من تراجع في النتائج، لدرجة أنه تعرض للهبوط، قبل أقل من عامين، فإنه حول «الروخيبلانكوس» إلى إحدى القوى الإسبانية والأوروبية، وحقق معه لقب الدوري الإسباني مرتين، ليكسر سطوة الثنائي ريال مدريد وبرشلونة، كما حصد لقب الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي مرتين لكل منهما، وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة.

ولعل أبرز ما جعله يحقق استقراراً مالياً لأتلتيكو الذي ارتفع دخله المالي من 90 مليون يورو سنوياً فقط، عندما تسلم سيميوني المهمة، إلى أكثر من 400 مليون يورو في الوقت الحالي، هو نجاحه في قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في جميع المواسم الـ12 الماضية.

وقال سيميوني إنه يشعر بالامتنان لأن مباراة فريقه أمام ألافيس ستكون رقم 700 له مديراً فنياً للفريق.

وأشاد سيميوني بجميع العاملين واللاعبين الذين شاركوه هذه الفترة لمساعدته في رحلته التدريبية المستمرة حتى الآن.

وقال سيميوني: «في البداية، أود أن أشكر كل الأشخاص الذين عملوا معي في الجهاز الفني والذين لا يوجدون اليوم، وكل اللاعبين الذين جعلوا تدريبي للنادي طوال هذه الفترة ممكناً». وأضاف: «أشكر الرئيس التنفيذي ميجيل أنجيل، والرئيس إنريكي سيريزو على دعمي في طريقي ومحاولة متابعته سوياً، وجماهيرنا على الاحترام الذي أظهرته لي دائماً».

وقال: «أنا حقاً ممتن لأتلتيكو، وسعيد لأنني كنت قادراً على الاستماع بالمباريات الـ700».

ويمكن لأتلتيكو أن يحقق انتصاره الثالث على التوالي عندما يستضيف ألافيس صاحب المركز الخامس عشر.

وأكد سيميوني أن الفريق بحاجة لتنفيذ خطة لعب محددة في المباراة إذا كانوا يأملون في مواصلة الانتصارات، وقال: «ألافيس فريق يلعب بشكل مباشر للغاية».

وأضاف: «يلعبون بسرعة كبيرة ويعتمدون على الكرات الثابتة، وسيكون من المهم للغاية أن نلعب بإيقاع سريع، وهذا ما سنسعى لتنفيذه».