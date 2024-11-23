تألق «أريجاتو» و«مشتري» في «حفل ميدان الثاني»

محمد حسن (دبي)

خطفت المهرة «أريجاتو جوزايماسو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأضواء بتحقيق لقب الشوط الختامي في الحفل الثاني لمضمار ميدان، والذي شهد فوز «مشتري» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الرئيس «كريك مايل»، كما شهد الحفل ثنائية للمدرب أحمد بن حرمش والفارسين كونور بيسلي، وبرناردو بينيرو.

وجاء تألق «أريجاتو جوزايماسو» بإشراف سالم بن غدير وقيادة برناردو بينيرو، عندما اكتسحت الشوط السابع والأخير، الذي خصص للمبتدئة لمسافة 1400 متر، متفوقة بفارق 8.3 طول عن الوصيفة «فلاما صنشاين» بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشيه.

ونجح «مشتري» بإشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوين، في تحقيق لقب الشوط الرئيس دبي كريك مايل «قوائم» لمسافة 1600 متر، بعد منافسة شرسة مع المرشح «ووك أوف ستارز» لعذبة للسباقات، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي.

وتوج «أر بي موني ميكر» لحمد المرر بإشرافه وقيادة برناردو بينيرو بلقب سباق بني ياس للفئة الثانية لمسافة 1400 متر، بكل جدارة، في مستهل الحفل، وتفوق بفارق 1.4 طول عن الوصيف «ماهر» بإشراف ماجد الجهوري وقيادة راي داوسون.

وفاز «دارك سافرون» لمحمد السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة كونور بيسلي بلقب الشوط الثاني، الذي خصص للأمهار لمسافة 1200 متر، وحل في المركز الثاني «أفريكان كاندي» بإشراف مصبح المهيري وقيادة دانيل تودهوب.

وأكمل المدرب أحمد بن حرمش والفارس كونور بيسلي ثنائية سريعة عبر فوز الجواد «قيم كيبر» بلقب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، متفوقاً على رفيقه «كينجز فاونتين» بقيادة سيف البلوشي.

وظفر «كيلر كولكت» لعائلة بيرك، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي، بلقب سباق «زايد وراشد» في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر «شروط»، وحل وصيفاً المرشح الأول «قاصد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا.

وحسم «الأحرش» لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري وقيادة سلفستر دي سوزا، لقب سباق ثندر سنو هانديكاب لمسافة 1900 متر في الشوط السادس، وتفوق بفارق 2.3 طول عن الوصيف «سائد» بإشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوين.