«الشارقة للدفاع عن النفس» يحتفي بأبطال الجوجيتسو

الشارقة (الاتحاد)

احتفى مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بنخبة من اللاعبين الذين نالوا ميداليات خلال المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي اختتمت مؤخراً في أبوظبي بتنظيم اتحاد اللعبة، وحقق خلالها لاعبو النادي 72 ميدالية.

وكرم النادي، لاعبه حمدان النجار، الفائز بجائزة أفضل لاعب مواطن ناشئ في جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو.

وشهد الحفل، الذي أقيم في مقر النادي، أحمد عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة النادي، وعبيد العسم السويدي، عضو مجلس الإدارة، والمهندسة هنادي خليفة الكابوري، المدير التنفيذي، وعدد من القيادات الرياضية وعوائل اللاعبين.

واعتبر أحمد العويس، أن الميداليات المتحققة ثمينة ومهمة وزيّنت سجل النادي بإنجازات تاريخية وثمينة لكونها تحققت في أقوى بطولات الجوجيتسو في العالم، ووسط مشاركة 9000 لاعب من 137 دولة في العالم وشارك فيها نخبة الأبطال.

وثمن العويس دعم ومتابعة مجلس الشارقة الرياضي، مبيناً أن النادي أصبح له الثقل الواضح في الساحة العالمية لرياضة الجوجيتسو، وأن مجلس الإدارة ولجنة التخطيط الاستراتيجي للنادي يعملان على تعزيز ذلك بأفضل البرامج والمواصفات العالمية من خلال الابتكار واستشراف المستقبل لتحقيق الاستدامة الرياضية في الجوجيتسو.