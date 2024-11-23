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الرياضة

بني ياس يُحلق بصدارة دوري الطائرة

بني ياس يُحلق بصدارة دوري الطائرة
23 نوفمبر 2024 13:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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واصل فريق طائرة بني ياس سلسلة نتائجه الإيجابية، وتفوق على مضيفه شباب الأهلي 3- صفر، على صالة الشيخ مكتوم بن محمد في دبي، في قمة الجولة الثانية لدوري الرجال، والتي شهدت تفوق الوصل أمام الوحدة 3-0، وفوز الجزيرة على العين 3-0، فيما عاد النصر بالفوز 3-0 من ملعب مضيفه عجمان.
وتصدر «السماوي» المُتوج بكأس الاتحاد أول ألقاب فئة الرجال لموسم الكرة الطائرة 2024- 2025، ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من فوزين، بعد تفوقه في الجولة الأولى على الجزيرة «حامل اللقب» بنتيجة 3- صفر، فيما حل الوصل في المركز الثاني من فوزين الأول 3-1 أمام العين، والثاني 3- صفر أمام الوحدة.
ويشهد الدوري في الموسم الحالي، مشاركة 9 أندية بعودة الوحدة، وتخوض الأندية المتنافسة 96 مباراة، حيث تقام المرحلة الأولى من الدوري بنظام الذهاب والإياب، وتتأهل أول 4 أندية في الترتيب للعب «البلاي أوف» على درع الدوري، من 21 فبراير إلى 11 مارس 2025.

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