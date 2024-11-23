بني ياس يُحلق بصدارة دوري الطائرة

معتصم عبدالله (أبوظبي)



واصل فريق طائرة بني ياس سلسلة نتائجه الإيجابية، وتفوق على مضيفه شباب الأهلي 3- صفر، على صالة الشيخ مكتوم بن محمد في دبي، في قمة الجولة الثانية لدوري الرجال، والتي شهدت تفوق الوصل أمام الوحدة 3-0، وفوز الجزيرة على العين 3-0، فيما عاد النصر بالفوز 3-0 من ملعب مضيفه عجمان.

وتصدر «السماوي» المُتوج بكأس الاتحاد أول ألقاب فئة الرجال لموسم الكرة الطائرة 2024- 2025، ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من فوزين، بعد تفوقه في الجولة الأولى على الجزيرة «حامل اللقب» بنتيجة 3- صفر، فيما حل الوصل في المركز الثاني من فوزين الأول 3-1 أمام العين، والثاني 3- صفر أمام الوحدة.

ويشهد الدوري في الموسم الحالي، مشاركة 9 أندية بعودة الوحدة، وتخوض الأندية المتنافسة 96 مباراة، حيث تقام المرحلة الأولى من الدوري بنظام الذهاب والإياب، وتتأهل أول 4 أندية في الترتيب للعب «البلاي أوف» على درع الدوري، من 21 فبراير إلى 11 مارس 2025.