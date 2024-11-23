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الرياضة

منتخبنا يحصد المركز الثاني في «عربية الجولف»

منتخبنا يحصد المركز الثاني في «عربية الجولف»
23 نوفمبر 2024 15:00

 
عجمان (الاتحاد)


توج الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، الفائزين بالبطولة العربية رقم 43 للرجال، والثانية لرواد الجولف.
وشارك في التتويج، الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الجولف، واللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس الاتحاد، ونوح على رضا الأمين العام للاتحاد العربي للجولف.
وفاز منتخب المغرب بكأس الرجال وكأس الرواد، إلى جانب المركز الأول في فردي الفئتين.
وحقق منتخبنا المركز الثاني في الرجال والرواد أيضاً، وضمت القائمة كلاً من أحمد سكيك، وريان أحمد، وسام مولان، وجوناثان سيلفراج، وفي «الرواد» سعيد المالك، وسالم بن دسمال، وجمال بن مرغوب.

 

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وجاء تتويج المغرب بـ «النسخة 43» بمجموع 612 ضربة، بواقع 36 ضربة تحت المعدل، وحل منتخبنا وصيفاً بـ 638 ضربة، بواقع 10 ضربات تحت المعدل، وقطر ثالثاً وله 643 ضربة، وبواقع 5 ضربات تحت المعدل.
حقق الثلاثي المغربي المركز الثلاثة الأولى في فردي الرجال، وحصد أدم بريسنو كأس البطولة «200 ضربة»، بواقع 16 ضربة تحت المعدل، وتبعه المهدي فاكوري «207 ضربات»، بواقع 9 ضربات تحت المعدل، وهيجو مازن «207 ضربات»، بواقع 9 ضربات تحت المعدل.
وقدم معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي التهنئة للفائزين بالبطولة التي أقيمت وسط أجواء رائعة، وتميزت بالمستوى الفني الكبير.

الإمارات
عجمان
الجولف
راشد بن حميد النعيمي
المغرب
عبدالله الهاشمي
فاهم بن سلطان القاسمي
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