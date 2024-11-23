كلباء يحجب صدارة شباب الأهلي بـ«التعادل السابع»!

معتصم عبدالله (دبي)

حرم كلباء مضيفه شباب الأهلي الاستمرار في صدارة «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما فرض عليه التعادل السلبي في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد راشد «معقل الفرسان» ضمن «الجولة الثامنة»، وهو التعادل السابع في تاريخ مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين».

ومهد تعادل «النمور» أمام ضيفه «الفرسان»، الطريق أمام الشارقة للانفراد بصدارة الدوري برصيد 21 نقطة من 8 مباريات، فيما رفع شباب الأهلي المتراجع لمركز الوصافة، رصيده إلى 19 نقطة من سبع مباريات وله مؤجلة أمام العين، مقابل 11 نقطة لكلباء، الذي يملك بدوره مؤجلة أخرى أمام العين أيضاً.

ونجح دفاع كلباء والحارس المتألق سلطان المنذري، في حرمان هجوم شباب الأهلي الذي افتقد جهود هدافه سردار أزمون، التسجيل للمرة الأولى في الدوري خلال الموسم الحالي، ليتراجع ترتيب الفريق إلى الوصافة أيضاً في قائمة الأقوى هجوماً برصيد 20 هدفاً.

وأهدر فيدريكو كارتابيا قائد «الفرسان» ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة للمباراة، وهي الركلة الأولى المحتسبة على «النمور» في الموسم الحالي، ليحافظ الأخير على نظافة شباكه في المباراة الرابعة، علماً بأن شباك «النمور» استقبلت 6 أهداف فقط كثاني أقوى دفاع في الدوري بعد الشارقة، الذي استقبلت شباكه 5 أهداف.

من جانبه، أشاد سلطان المنذري، حارس كلباء، بأداء فريقه في المباراة، وقال: «درسنا المتصدر بشكل جيد، ونجحنا في حصد نقطة إيجابية رغم الغيابات المؤثرة في الفريق».

وافتقد كلباء جهود مجموعة من لاعبيه أبرزهم مهدي قايدي، وسامان قدوس، وكايو جيرمانو.