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الرياضة

مانشستر سيتي وتوتنهام.. «الهجوم المرعب»!

مانشستر سيتي وتوتنهام.. «الهجوم المرعب»!
23 نوفمبر 2024 13:53

 
معتز الشامي (أبوظبي)


يحتضن ملعب «الاتحاد»، قمة مانشستر سيتي وتوتنهام، اليوم، ضمن «الجولة الـ12» من الدوري الإنجليزي.
ويحتل «السيتي» وصافة جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بعد ليفربول المتصدر «28 نقطة»، فيما يأتي توتنهام في المركز العاشر «16 نقطة».
وفي ما يلي نستعرض 8 حقائق خاصة بموقعة السيتي توتنهام:

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- خسر مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي آخر 4 مباريات له في جميع المسابقات قبل قمة توتنهام، وهي المرة الأولى في مسيرة جوارديولا التدريبية التي يخسر فيها 4 مباريات متتالية في جميع المسابقات، والمرة الأولى التي يخسر فيها مانشستر سيتي هذا العدد من المباريات على التوالي منذ عام 2006، عندما خسر 6 مباريات متتالية تحت قيادة ستيوارت بيرس.
- فاز مانشستر سيتي بثلاث مباريات فقط من آخر 10 مباريات خاضها ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي.
- تشهد قمة اليوم مواجهة بين اثنين من أفضل ثلاثة فرق في الدوري هذا الموسم، حيث سجل توتنهام أكبر عدد من الأهداف في الدوري «23 هدفاً»، ومن بعده مانشستر سيتي «22 هدفاً» بالتساوي مع برينتفورد.
- سجل مانشستر سيتي أعلى معدل أهداف متوقع «22.3» في الدوري، بينما سجل توتنهام بقيادة أنجي بوستيكوجلو ثاني أعلى معدل «21.7».

- أحرز توتنهام هدفين على الأقل في آخر ثلاث مباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي، حيث فاز 3-2 في موسم 2021-22، وخسر 4-2 في موسم 2022-23 وتعادل 3-3 في الموسم الماضي، ولم يسجل أي فريق مثله أهدافاً متعددة في أربع زيارات متتالية إلى ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي.
- تحت قيادة جوارديولا منذ موسم 2016-2017، خسر مانشستر سيتي عدداً أكبر من مباريات الدوري الإنجليزي «6»، واستقبل عدداً أكبر من الأهداف في الدوري الإنجليزي «22» ضد توتنهام أكثر من أي منافس آخر.
- حقق توتنهام أكبر عدد من الانطلاقات من دون الكرة نحو منطقة الجزاء من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم «612 انطلاقة»، وكان دومينيك سولانكي صاحب أكبر عدد من بين اللاعبين «138 انطلاقة».
- توتنهام هو الفريق الوحيد صاحب أكبر عدد من التسديدات داخل منطقة الجزاء من بين فرق الدوري الإنجليزي هذا الموسم «134 تسديدة».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
توتنهام
بيب جوارديولا
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