فيرستابن ينطلق من «الخامس» في «جائزة لاس فيجاس»



لاس فيجاس (أ ف ب)



ينطلق الهولندي ماكس فيرستابن «ريد بول» بطل العالم في آخر ثلاث سنوات من المركز الخامس في جائزة لاس فيجاس الكبرى، المرحلة الثانية والعشرين من بطولة العالم في «الفورمولا-1»، أمام مطارده البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين)، فيما تصدر التجارب الرسمية الجمعة البريطاني جورج راسل (مرسيدس).

وهذه المرة الثالثة ينطلق فيها راسل من المركز الأول هذا الموسم، علماً أنه يحتل المركز السادس في ترتيب السائقين ضمن بطولة العالم.

وجاء الإسباني كارلوس ساينز جونيور (فيراري) ثانياً أمام الفرنسي بيار جاسلي (ألبين)، في ليلة باردة بلغت فيها درجة الحرارة 13 مئوية.

ويتصدر فيرستابن ترتيب السائقين مع 393 نقطة مقابل 331 لنوريس و307 لشارل لوكلير سائق فيراري، قبل ثلاثة سباقات من نهاية الموسم.

يحتاج فيرستابن (27 عاماً) للاحتفاظ بلقبه، إما إلى الفوز في لاس فيجاس، أو إنهاء السباق أمام نوريس، أو عدم حلول سائق ماكلارين في المراكز الثمانية الأولى.

وأنهى الهولندي فترة عجاف استمرت 10 جوائز كبرى من دون فوز، بانتصار تاريخي بعد انطلاقه من المركز السابع عشر في جائزة البرازيل الكبرى على حلبة إنترلاجوس قبل ثلاثة أسابيع.

وعن تجاربه الرسمية، قال فيرستابن «أعتقد أننا قدمنا أفضل ما لدينا نظراً لما نملك»، فيما رأى نوريس أنه واجه مساراً «لا يتوافق مع خصائص» سيارته ماكلارين.

تابع فيرستابن «على الأقل تقدمنا على ماكلارين، لم أتوقع هذا الأمر لذا هو جيد، نحن بطيئون نوعا ما، عانينا لتأقلم الإطارات، وكنا بطيئين في الخطوط المستقيمة».

وقال راسل الذي سينطلق للمرة الرابعة في مسيرته من المركز الأول «شعور العودة إلى المركز الأول رائع، عرفت أن اللفة الأخيرة ستكون حاسمة، تعيّن علينا تغيير الجناح الأمامي، ولم أكن متأكداً من اجتياز خط الوصول».

تابع «أشعر بالثقة وعلينا نقلها إلى السباق».

بدوره، قال ساينز «كانت تجارب معقدة ومتقاربة، أنا أقرب إلى المركز الأول مما توقعت، وعلينا التحلي بالثقة للمنافسة على المقدمة أكثر مما فعلنا اليوم».

ووصف جاسلي أداءه في التجارب بـ«الرائع» و«المذهل».

وكان فيرستابن الذي قد يصبح سادس سائق يحرز لقب بطولة العالم أربع مرات أو أكثر، توّج عام 2023 في لاس فيجاس.